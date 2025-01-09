Работодатель сможет читать переписку сотрудников — новый проект Трудового кодекса Сегодня 19:13 — Казна и Политика

Работодатель сможет читать переписку сотрудников — новый проект Трудового кодекса

Министерство экономики Украины предложило проект нового Трудового кодекса 2025 года, где речь идет о мониторинге рабочей корреспонденции работника и других данных, пишет ТСН

Об этом говорится в проекте нового Трудового кодекса.

«Мониторинг рабочей корреспонденции работника и других данных», — именно так называется раздел в документе, а именно ст. 31. Согласно ее тексту, теперь работодатель получает право просмотра переписки и документов, которые используют во время рабочего дня.

«Работодатель может осуществлять мониторинг рабочей корреспонденции работника и/или документов (файлов), созданных на технических (электронных) устройствах, используемых работником для выполнения трудовых обязанностей», — говорится в тексте проекта.

В документе сказано, что мониторинг рабочей корреспонденции и/или документов (файлов), созданных на технических устройствах, используемых работником для выполнения трудовых обязанностей, является крайней формой контроля работодателя.

Такой мониторинг может применяться только при невозможности применения альтернативных способов контроля за выполнением работником трудовых обязанностей.

Также отмечается, что о введении мониторинга работодатель должен проинформировать работника и обосновать объективную необходимость его осуществления. Отмечается, что этот мониторинг не может нарушать право работника на личную и семейную жизнь.

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