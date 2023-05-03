Президент подписал закон об освобождении от налога на недвижимость вдадельцев уничтоженного имущества — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Президент подписал закон об освобождении от налога на недвижимость вдадельцев уничтоженного имущества

Казна и Политика
42
Президент подписал закон об освобождении от налога на недвижимость вдадельцев уничтоженного имущества
Президент подписал закон об освобождении от налога на недвижимость вдадельцев уничтоженного имущества
Президент Владимир Зеленский подписал закон 7632 об освобождении от уплаты налога на недвижимое имущество за объекты разрушенной или поврежденной в результате войны недвижимости.
Об этом сообщил народный депутат от фракции «Голос», первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в Telegram.
Согласно закону, освобождение от уплаты налога за землю для физических (за весь 2022 год) и юридических лиц (с 1 марта 2022 года по 1 января 2023 года) будет применяться, если земельный участок расположен на территориях активных боевых действий или оккупированных территориях.
Читайте также
С 2023 г. льгота будет действовать до последнего числа месяца, в котором завершены активные боевые действия или оккупация.
Освобождение от уплаты налога на недвижимость для физических лиц (за 2021 и 2022 год) и юридических лиц (с 1 марта 2022 года по 1 января 2023 года) будет действовать, если жилая недвижимость расположена на территориях активных боевых действий или оккупированных территориях.
Место для вашей рекламы
С 2023 г. льгота будет действовать до последнего числа месяца, в котором завершены активные боевые действия или оккупация.
В то же время освобождение от единого налога четвертой группы происходит с 1 марта 2022 года за земельные участки, расположенные на территориях активных боевых действий или оккупированных территориях, до завершения таких событий.
Читайте также
Нормы не распространяются на земельные участки, боевые действия на которых или временная оккупация рф которых завершились до 1 мая 2022 года.
Как уточнил Железняк, закон вступает в силу дня, следующего за днем его опубликования, то есть 5 мая.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.