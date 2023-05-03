Президент подписал закон об освобождении от налога на недвижимость вдадельцев уничтоженного имущества — Finance.ua

Президент подписал закон об освобождении от налога на недвижимость вдадельцев уничтоженного имущества Сегодня 16:00 — Казна и Политика

Президент подписал закон об освобождении от налога на недвижимость вдадельцев уничтоженного имущества

Президент Владимир Зеленский подписал закон 7632 об освобождении от уплаты налога на недвижимое имущество за объекты разрушенной или поврежденной в результате войны недвижимости.

Об этом сообщил народный депутат от фракции «Голос», первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в Telegram.

Согласно закону, освобождение от уплаты налога за землю для физических (за весь 2022 год) и юридических лиц (с 1 марта 2022 года по 1 января 2023 года) будет применяться, если земельный участок расположен на территориях активных боевых действий или оккупированных территориях.

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С 2023 г. льгота будет действовать до последнего числа месяца, в котором завершены активные боевые действия или оккупация.

Освобождение от уплаты налога на недвижимость для физических лиц (за 2021 и 2022 год) и юридических лиц (с 1 марта 2022 года по 1 января 2023 года) будет действовать, если жилая недвижимость расположена на территориях активных боевых действий или оккупированных территориях.

С 2023 г. льгота будет действовать до последнего числа месяца, в котором завершены активные боевые действия или оккупация.

В то же время освобождение от единого налога четвертой группы происходит с 1 марта 2022 года за земельные участки, расположенные на территориях активных боевых действий или оккупированных территориях, до завершения таких событий.

Нормы не распространяются на земельные участки, боевые действия на которых или временная оккупация рф которых завершились до 1 мая 2022 года.

Как уточнил Железняк, закон вступает в силу дня, следующего за днем его опубликования, то есть 5 мая.

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Фінансовий клуб По материалам:

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