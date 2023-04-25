«Калькулятор налога на имущество». На сайте ГНС появился новый сервис — Finance.ua
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«Калькулятор налога на имущество». На сайте ГНС появился новый сервис

Казна и Политика
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«Калькулятор налога на имущество». На сайте ГНС появился новый сервис
«Калькулятор налога на имущество». На сайте ГНС появился новый сервис
Государственная налоговая служба Украины разработала новый сервис — «Калькулятор налога на имущество».
Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Что это за сервис

Он предоставляет возможность гражданам самостоятельно на веб-портале ГНС производить расчет сумм налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, и платы за землю с физических лиц.
Кроме того, новый сервис будет способствовать повышению осведомленности граждан и качеству уплаты налога на недвижимое имущество.

Где найти сервис

«Калькулятор налога на имущество» размещен на портале Государственной налоговой службы Украины в блоке «Е-Сервисы».

Справка Finance.ua:

  • кто должен отчитаться перед налоговой до 1 мая;
  • налоговая вскоре получит доступ к банковским счетам украинцев;
  • украинскую сферу налогообложения в Еврокомиссии оценили на двойку (средний уровень подготовки). Чтобы стать членом ЕС, украинцам придется отказаться от зарплаты в конвертах и изменить некоторые налоги.

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По материалам:
Finance.ua
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