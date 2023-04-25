«Калькулятор налога на имущество». На сайте ГНС появился новый сервис — Finance.ua

«Калькулятор налога на имущество». На сайте ГНС появился новый сервис Сегодня 14:35 — Казна и Политика

«Калькулятор налога на имущество». На сайте ГНС появился новый сервис

Государственная налоговая служба Украины разработала новый сервис — «Калькулятор налога на имущество».

Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Что это за сервис

Он предоставляет возможность гражданам самостоятельно на веб-портале ГНС производить расчет сумм налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, и платы за землю с физических лиц.

Кроме того, новый сервис будет способствовать повышению осведомленности граждан и качеству уплаты налога на недвижимое имущество.

Где найти сервис

«Калькулятор налога на имущество» размещен на портале Государственной налоговой службы Украины в блоке «Е-Сервисы».

Справка Finance.ua:

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