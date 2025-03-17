Президент подписал закон о направлении ВСУ в другие государства — Finance.ua

Президент подписал закон о направлении ВСУ в другие государства Сегодня 14:25 — Казна и Политика

Президент подписал закон о направлении ВСУ в другие государства

Президент Владимир Зеленский подписал закон об отдельных вопросах направления подразделений Вооруженных Сил Украины в другие государства в период действия военного положения.

Об этом стало известно с сайта парламента

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Законом регламентируется, что в период военного положения соединения, воинские части и подразделения ВСУ могут направляться за границу для обеспечения национальной безопасности, отпора и сдерживания вооруженной агрессии, защиты суверенитета и территориальной целостности Украины, а также реализации права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

Закон был доработан с учетом предложений Президента Украины, которые уточняют процедуру принятия решений о направлении подразделений ВСУ за границу, детализируют порядок их пребывания за пределами государства и обеспечивают соответствие акта нормам международного права.

Напомним, 15 января Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы по отдельным вопросам направления подразделений Вооруженных сил Украины в другие государства в период действия военного положения».

30 января Зеленский ветировал закон и вернул его в Раду со своими предложениями.

25 февраля Рада приняла соответствующий закон с предложениями главы государства.

Укрінформ По материалам:

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