Президент назвал условие подписания соглашения об ископаемых с США — Finance.ua

Президент назвал условие подписания соглашения об ископаемых с США Сегодня 15:18

Президент назвал условие подписания соглашения об ископаемых с США

Украина заинтересована в том, чтобы подписать соглашение о полезных ископаемых со Штатами. При этом документ не содержит никаких гарантий безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в ходе онлайн-пресс-конференции с Абу-Даби.

«Мы действительно заинтересованы в подписании соглашения с США. Я также говорил об этом президенту Трампу: Украина хочет подписать соглашение. Но когда мы перешли к деталям, оказалось, что в настоящее время оно не содержит гарантий безопасности. А это принципиально важный аспект, который должен быть хотя бы очерчен в меморандуме», — Украина заинтересована в том, чтобы подписать соглашение об ископаемых со Штатами. Впрочем, в настоящее время документ не содержит никаких гарантий безопасности.

Он добавил, что некоторые детали соглашения могут меняться со временем, но фундаментальные вещи должны быть сразу определены. Если же речь в соглашении идет о гарантиях безопасности, то следует их рассмотреть в контексте НАТО или альтернативных механизмов.

Президент отметил, что гарантии безопасности предусматривают не только военную помощь, но также содержат экономические и политические обязательства.

«О нашей армии: если Украина пока не является членом НАТО, то мы должны строить собственную систему безопасности по аналогии с Альянсом. И это должна быть не просто концепция, а конкретные шаги. Для этого нужны финансирование, оружие и инвестиции», — пояснил Зеленский.

Штаты обсуждают с Украиной соглашение о стратегическом партнерстве. Недавно ее представил министр финансов США Скотт Бессент, который на прошлой неделе посетил Киев.

14 февраля в украинской делегации на Мюнхенской конференции по безопасности сообщили РБК-Украина, что доработанный проект меморандума был передан США. В тот же день СМИ писали, что Штаты хотят, чтобы Украина передала права на 50% «редкозёмов». В то же время, президент отказался подписывать соглашение.

Читайте также Британия инвестирует 3,15 млрд долларов в производство стали в ответ на тарифы Трампа

На полях Мюнхенской конференции Зеленский заявлял, что соглашение еще не готово, идет процесс обсуждения с американской стороной.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.