Президент Европарламента прогнозирует, что в июне начнутся переговоры о членстве Украины в ЕС — Finance.ua

Президент Европарламента прогнозирует, что в июне начнутся переговоры о членстве Украины в ЕС Сегодня 20:33 — Казна и Политика

Президент Европарламента прогнозирует, что в июне начнутся переговоры о членстве Украины в ЕС

Официальные переговоры по вступлению Украины в ЕС должны начаться до конца первого полугодия 2024 года.

Такую оценку обнародовала президент Европарламента Роберта Метсола на пресс-конференции в Киеве в день Европы.

Несмотря на то, что решение по этому поводу принимается государствами членами без участия парламента, Метсола заявила об основаниях для оптимизма.

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«Вступительные переговоры должны начаться как можно скорее, и я смотрю на это с оптимизмом. Переговорная рамка может быть одобрена государствами-членами ЕС в июне», — заявила она.

Как известно, с 1 июля в Совете ЕС начинается период председательствования Венгрии, поэтому важно принять необходимые решения до этого, еще при бельгийском председательстве.

Роберта Метсола также заверила украинского президента Владимира Зеленского в том, что, несмотря на выборы нового созыва Европарламента, Украина сохранит благосклонность этого органа.

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«Европарламент предоставит Украине всю возможную помощь, чтобы продвинуться в выполнении всех необходимых шагов на ее европейском пути. И мы останемся настолько открытыми в этой поддержке, как и прежде», — заявила она.

Метсола напомнила, что Европарламент «был первым европейским институтом, который призывал предоставить Украине статус кандидата, а затем — (первым институтом ЕС, который призывал) начать переговоры о вступлении».

Українська правда По материалам:

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