Начнет ли ЕС в июне переговоры с Украиной о вступлении: оценка посла — Finance.ua

Начнет ли ЕС в июне переговоры с Украиной о вступлении: оценка посла Сегодня 09:33

Начнет ли ЕС в июне переговоры с Украиной о вступлении: оценка посла

Говорить, что процесс вступления Украины в Европейский союз (ЕС) затянулся — не совсем корректно. В июне, вероятно, могут начаться переговоры по евроинтеграции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла ЕС в Украине Катарина Матернова в интервью «24 каналу».

Как отметила посол, Украина движется в верном направлении. В частности, она считает, что в июне официально могут начать переговоры о евроинтеграции.

Матернова заметила, что «затянулся» (процесс) — не очень корректный термин. По ее словам, если взять общую концепцию расширения блока, то движение Украины очень быстрое. Она напомнила о том, что всего через 4 дня после начала полномасштабной войны Киев подал запрос на вступление в ЕС. Через 3 месяца Украина получила статус кандидата, а в 2023 году — «зеленый свет» на переговоры о вступлении.

«Поэтому я считаю эту динамику весьма положительной. И я не вижу, что есть какое-то несоответствие между политическими сигналами и вероятным началом процесса в июне. Будет очень печально, если мы этот процесс в июне не начнем, но я очень надеюсь, что все будет хорошо», — объяснила посол.

Вступление Украины в ЕС

На данный момент официальные лица высказывают разные мнения относительно сроков вступления Украины в ЕС. К примеру, председатель Европейского совета Шарль Мишель считает, что это может произойти уже к 2030 году.

Осенью 2023 года Европейская комиссия рекомендовала начать официальные переговоры по евроинтеграции с Украиной и Молдовой. Уже в декабре Европейский совет поддержал начало диалога.

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