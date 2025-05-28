Президент Чехии оценил шансы Украины на скорейшее вступление в НАТО — Finance.ua

Президент Чехии оценил шансы Украины на скорейшее вступление в НАТО Сегодня 12:34

Президент Чехии оценил шансы Украины на скорейшее вступление в НАТО

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина вряд ли получит приглашение в НАТО в кратчайшие сроки. Об этом он сказал в интервью Politico

«Несмотря на свою ярко выраженную проукраинскую позицию, Павел сказал, что «откровенно говоря, приглашение Украины в НАТО в короткие сроки нереально», — пишет издание.

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Президент Чехии объяснил, что главной причиной является противодействие администрации Трампа.

При этом он подчеркнул, что союзники «не должны отказываться от этой идеи», поскольку Киев укрепит НАТО своим вступлением.

Он также призвал союзников Украины продолжать оказывать давление на россию более жесткими экономическими санкциями.

«Мы должны также оказывать гораздо большее давление с экономической стороны, потому что очевидно, что у россии большие трудности», подчеркнул он.

Украина и НАТО

Саммит НАТО состоится 24−25 июня в Гааге (Нидерланды). По словам министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса, Зеленский приглашен на саммит Альянса. В то же время ранее сообщалось, что США выступают против приглашения Зеленского на саммит НАТО в Гааге.

УНІАН По материалам:

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