Президент Чехии оценил шансы Украины на скорейшее вступление в НАТО — Finance.ua
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Президент Чехии оценил шансы Украины на скорейшее вступление в НАТО

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Президент Чехии оценил шансы Украины на скорейшее вступление в НАТО
Президент Чехии оценил шансы Украины на скорейшее вступление в НАТО
Президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина вряд ли получит приглашение в НАТО в кратчайшие сроки. Об этом он сказал в интервью Politico.
«Несмотря на свою ярко выраженную проукраинскую позицию, Павел сказал, что «откровенно говоря, приглашение Украины в НАТО в короткие сроки нереально», — пишет издание.
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При этом он подчеркнул, что союзники «не должны отказываться от этой идеи», поскольку Киев укрепит НАТО своим вступлением.
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Он также призвал союзников Украины продолжать оказывать давление на россию более жесткими экономическими санкциями.
«Мы должны также оказывать гораздо большее давление с экономической стороны, потому что очевидно, что у россии большие трудности»,
подчеркнул он.

Украина и НАТО

Саммит НАТО состоится 24−25 июня в Гааге (Нидерланды). По словам министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса, Зеленский приглашен на саммит Альянса. В то же время ранее сообщалось, что США выступают против приглашения Зеленского на саммит НАТО в Гааге.
По материалам:
УНІАН
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