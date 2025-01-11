Презентован первый совместный электрокар Sony и Honda — Finance.ua

Презентован первый совместный электрокар Sony и Honda
Компании Sony Group Corp. и Honda Motor Co. официально представили свой первый совместный электромобиль под названием Afeela 1 на медиа-мероприятии перед CES 2025. Это одна из крупнейших технологических выставок в мире, которая началась в Лас-Вегасе во вторник.
Об этом сообщает Kyodo News.
Сколько будет стоить авто
Новый четырехдверный седан будет доступен по предварительному заказу по цене от 89 900 долларов США, а начало поставок запланировано на 2026 год.
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Afeela 1 имеет цифровую панель между настраиваемыми фарами, а также оснащен десятками датчиков, способствующих предотвращению аварий.
«Мы оправдаем ожидания наших клиентов, обеспечивая безопасный, надежный и комфортный опыт путешествий», — заявил в пресс-релизе Ясухиде Мизуно, главный исполнительный директор токийского предприятия, базирующегося в Токио.
Кроме того, электромобиль Afeela 1 интегрирует передовые сервисные платформы на основе генеративного искусственного интеллекта благодаря партнерству с Microsoft.
Это позволяет водителям управлять различными функциями автомобиля с помощью голосовых команд и получать персональные рекомендации относительно активностей.
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