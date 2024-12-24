Honda и Nissan официально объявили о слиянии и назвали сроки — Finance.ua

Honda и Nissan официально объявили о слиянии и назвали сроки Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

Honda и Nissan официально объявили о слиянии и назвали сроки

Японские автопроизводители Nissan Motor и Honda Motor подписали меморандум о взаимопонимании. Это необходимо для начала интеграции бизнеса посредством создания холдинговой компании.

Об этом говорится в совместном заявлении автопроизводителей.

Отмечается, что Nissan и Honda планируют посредством совместной передачи акций создать холдинговую компанию, которая станет материнской для обеих компаний.

«И Nissan, и Honda будут полностью дочерними компаниями совместной холдинговой компании. Кроме того, компании планируют продолжить сосуществование и в равной степени развивать бренды, принадлежащие Honda и Nissan», — сказано в документе.

Акции холдинга будут выпущены на Токийской бирже.

Также известно, что заключение окончательного соглашения об интеграции бизнеса запланировано на июнь 2025 года, передача акций станет действительной в августе 2026 года.

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