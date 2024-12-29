Honda возродит культовую модель в новом виде — Finance.ua

Honda возродит культовую модель в новом виде Сегодня 03:38 — Технологии&Авто

Honda возродит культовую модель в новом виде

Honda анонсировала возрождение легендарной модели Prelude в виде спортивного гибридного купе. Это шестое поколение модели посвящено 25-летию электрификации модельного ряда бренда.

Новый Prelude получит гибридную силовую установку и уникальный режим вождения Honda S+ Shift, обеспечивающий максимальное удовольствие за рулем. Автомобиль дебютирует на рынке США в конце следующего года, а подробные технические характеристики будут представлены ближе к дате запуска.

Honda подчеркнула, что возврат Prelude демонстрирует стремление компании расширять предложения для своих клиентов. В 1970-х годами первыми тремя моделями бренда были Civic, Accord и Prelude.

Новый Prelude отметит наследие классической модели, которую ценили за полный привод и технологический мотор VTEC. В основе обновленного купе будет гибридная система e: HEV на базе 2.0-литрового четырехцилиндрового двигателя, как у новых Civic и Accord.

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