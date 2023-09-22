Премьер назвал сумму, которая в этом году пойдет на оборону — Finance.ua

Премьер назвал сумму, которая в этом году пойдет на оборону Сегодня 13:02 — Казна и Политика

Премьер назвал сумму, которая в этом году пойдет на оборону, Фото — armyinform.com.ua

Власти в ближайшее время примут решение о выделении дополнительных средств из государственного бюджета, таким образом почти 2 триллиона гривен в общей сложности пойдет на сферу безопасности и обороны в этом году.

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на Региональном экономическом форуме в Киеве.

«Сейчас мы изменениями в бюджет добавляем (средства. — Ред.). И будет почти 2 триллиона гривен направлено на сектор безопасности и обороны в этом году. Еще 1,5 триллиона мы имеем от наших партнеров и направляем на социальное бюджетное гуманитарное направление. Фактически все наши зарплаты и пенсии, все наши бюджетные расходы, которые в мирное время финансировались из государственного бюджета, сегодня финансируются из госбюджета благодаря поддержке международных партнеров и друзей», — сказал Шмыгаль.

По его словам, всем следует понимать, что развязанная россией война — это не быстрый спринт, а долгий марафон. Глава правительства отметил, что украинские защитники сейчас делают невозможное, освобождая оккупированные врагом территории, продолжая контрнаступление. Поэтому экономика войны здесь имеет немаловажное значение.

«Переход на военные рельсы. Мы перешли еще в прошлом году, весь бюджет сосредоточен на производстве, на закупке всего необходимого для Вооруженных сил», — добавил глава правительства.

Справка Finance.ua:

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект об увеличении расходов государственного бюджета в 2023 году более чем на 300 млрд гривен, в основном — на оборону;

Верховная Рада поддержала в первом чтении проект закона «О внесении изменений в раздел VI Бюджетного кодекса Украины по обеспечению поддержки обороноспособности государства и развитию оборонно-промышленного комплекса Украины»;



Соединенные Штаты предоставит Украине 128 миллионов долларов новой помощи в сфере безопасности, а также 197 миллионов долларов на вооружение и технику, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.



Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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