Все средства, которые зарабатывает Украина, идут на оборону — Шмыгаль — Finance.ua
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Все средства, которые зарабатывает Украина, идут на оборону — Шмыгаль

Казна и Политика
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Все средства, которые зарабатывает Украина, идут на оборону — Шмыгаль
Все средства, которые зарабатывает Украина, идут на оборону — Шмыгаль
Все средства, самостоятельно зарабатываемые Украиной, идут на финансирование потребностей обороны в приоритетном порядке.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая на Ялтинской европейской стратегии в Киеве, говорится на сайте Ялтинской европейской стратегии.
«Все средства, зарабатываемые Украиной, направляются на армию. Наши партнеры дают такую ​​возможность, поскольку все социальные выплаты и бюджетные платежи производятся за счет средств партнеров. Очень благодарны им за это», — отметил премьер-министр Украины.
Шмыгаль назвал процесс восстановления Украины большой возможностью для страны. И этот процесс будет осуществляться по принципу «Build Back Better» («отстроить лучше, чем было»).
«Разрушения, вызванные россией — это страшная трагедия, но и одновременно большая возможность для нашей страны: возможность реализовывать крупные бизнес-проекты, крупные проекты частно-государственного партнерства, и мы работаем над этим, готовим наше государство и экономику к восстановлению», — отметил он.
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По словам Шмыгаля, источником финансирования восстановления страны должны стать конфискованные российские активы.
«Мы предлагаем компенсационный механизм, международный инструмент, который позволит получить средства, необходимые для украинского восстановления. Компенсационный механизм будет состоять из трех составляющих: компенсационный фонд, куда будут идти средства, конфискованные у российских олигархов и россии как агрессора; компенсационная комиссия, то есть международный институт, который будет определять, как эффективно использовать средства, куда их направлять; верифицированный реестр убытков», — подытожил премьер-министр Украины.
По материалам:
Укрінформ
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