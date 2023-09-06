Кабмин завершает разработку бюджета-2024: Шмыгаль назвал три приоритета — Finance.ua
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Кабмин завершает разработку бюджета-2024: Шмыгаль назвал три приоритета

Казна и Политика
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Кабмин завершает разработку бюджета-2024: Шмыгаль назвал три приоритета
Кабмин завершает разработку бюджета-2024: Шмыгаль назвал три приоритета
Правительство Украины должно одобрить программу государственного бюджета на 2024 год до 15 сентября.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина.
«Его разработка уже на финальной стадии. Приоритетом № 1, как и в этом году, будет сектор безопасности и обороны. Техника, оружие, дроны, ракеты, снаряды — все это максимально для нас важно», — сказал премьер.
По его словам, еще одним акцентом в бюджете на следующий год будут заработные выплаты врачам, учителям и социальные выплаты.
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«Планируем в следующем году двухэтапное увеличение минимальной заработной платы. Закладываем индексацию пенсий, будут финансироваться субсидии, пособия ВПЛ и другие выплаты», — рассказал Шмыгаль.
Кроме этого, в бюджете на следующий год будут выделены средства на восстановление Украины. Планируется как завершить начатые работы, так и положить начало новым.
«россия будет и дальше атаковать гражданскую инфраструктуру, в том числе энергетическую. Поэтому скорое восстановление останется актуальным и в следующем году», — подчеркнул он.
Заметим, Кабмин должен завершить подготовку государственного бюджета до 15 сентября. Затем он будет передан на голосование в первом чтении в Верховную Раду. После доработки Рада должна принять проект во втором чтении.

Справка Finance.ua:

  • поскольку не все работодатели декларируют свои трудовые отношения, госбюджет Украины теряет около 100 миллиардов гривен ежегодно, а уровень теневой занятости составляет 9% от численности занятого населения;
  • в августе 2023 года в общий фонд Государственного бюджета Украины поступило 124,7 млрд грн;
  • по данным Минфина, общий государственный долг Украины по итогам августа вырос на 3,1% и достиг нового исторического максимума: в долларовом выражении — на $4 млрд, до $132,92 млрд, в гривневом эквиваленте — на 146,2 млрд грн, до 4,86 трлн.
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По материалам:
РБК-Україна
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