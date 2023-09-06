Кабмин завершает разработку бюджета-2024: Шмыгаль назвал три приоритета — Finance.ua

Кабмин завершает разработку бюджета-2024: Шмыгаль назвал три приоритета Сегодня 09:06 — Казна и Политика

Кабмин завершает разработку бюджета-2024: Шмыгаль назвал три приоритета

Правительство Украины должно одобрить программу государственного бюджета на 2024 год до 15 сентября.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина.

«Его разработка уже на финальной стадии. Приоритетом № 1, как и в этом году, будет сектор безопасности и обороны. Техника, оружие, дроны, ракеты, снаряды — все это максимально для нас важно», — сказал премьер.

По его словам, еще одним акцентом в бюджете на следующий год будут заработные выплаты врачам, учителям и социальные выплаты.

Читайте также Какая будет минималка в 2024 году: предложения от органов власти

«Планируем в следующем году двухэтапное увеличение минимальной заработной платы. Закладываем индексацию пенсий, будут финансироваться субсидии, пособия ВПЛ и другие выплаты», — рассказал Шмыгаль.

Кроме этого, в бюджете на следующий год будут выделены средства на восстановление Украины. Планируется как завершить начатые работы, так и положить начало новым.

«россия будет и дальше атаковать гражданскую инфраструктуру, в том числе энергетическую. Поэтому скорое восстановление останется актуальным и в следующем году», — подчеркнул он.

Заметим, Кабмин должен завершить подготовку государственного бюджета до 15 сентября. Затем он будет передан на голосование в первом чтении в Верховную Раду. После доработки Рада должна принять проект во втором чтении.

Справка Finance.ua:

поскольку не все работодатели декларируют свои трудовые отношения, госбюджет Украины теряет около 100 миллиардов гривен ежегодно, а уровень теневой занятости составляет 9% от численности занятого населения;

в августе 2023 года в общий фонд Государственного бюджета Украины поступило 124,7 млрд грн;



по данным Минфина, общий государственный долг Украины по итогам августа вырос на 3,1% и достиг нового исторического максимума: в долларовом выражении — на $4 млрд, до $132,92 млрд, в гривневом эквиваленте — на 146,2 млрд грн, до 4,86 трлн.



Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10−20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.