Премьер-министр назвал основные цели зимней раздачи по 1000 гривен — Finance.ua

Премьер-министр назвал основные цели зимней раздачи по 1000 гривен
Премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире национального телемарафона назвал три основных цели зимней раздачи по 1000 гривен в рамках программы «єПідтримка».
Основными целями этой программы являются:
- Поддержать украинские семьи, которые в этом нуждаются.
- Поддержать украинский малый и средний бизнес. Тех, кто предоставляет услуги и производит украинские товары.
- Сформировать единство украинского общества перед вызовами этой тяжелой зимы.
Шмыгаль подчеркнул, что эти деньги можно задонатить на ВСУ через официальные благотворительные организации.
Зимняя «єПідтримка» — это часть большого пакета «Зимней поддержки», который включает фиксацию субсидий, учительские доплаты, неизменные зимние тарифы, расширенную программу «Доступные лекарства», поддержку ВПЛ, бесплатное питание детей в школах
и т. д.
За первый день работы «Зимней еподдержки» украинцы подали уже более 2,5 миллиона заявок на тысячу гривен помощи, почти полмиллиона из них — на выплату детям.
Напомним, Как получить выплату через «Дія»:
- Установите или обновите приложение «Дія» до последней версии.
- Авторизуйтесь в приложении «Дія».
- В разделе Сервисы выберите «Зимова єПідтримка».
- Ознакомьтесь с описанием программы и нажмите кнопку «Начать».
- Выберите, для кого предназначена выплата (для себя или ребенка).
- Выберите счет для выплаты.
- Отправьте заявление на получение выплаты.
Как приобрести военные облигации через приложение «Дія»:
- В Услугах найдите военные облигации.
- Выберите тип облигаций под названием украинских городов или территорий.
- Выберите банк или брокера, у которого вы хотите купить облигации.
- Введите контактные данные и выберите карту «єПідтримка», на которую получите выплаты через некоторое время.
- Проверьте и отправьте запрос выбранному партнеру.
- Подпишите документы на открытие счета в ценных бумагах и оплатите облигации.
Справка Finance.ua:
- Тысячу гривен «Зимней поддержки» можно инвестировать в военные облигации, поддержав Вооруженные силы Украины. Это облигации внутреннего государственного займа Украины. Как приобрести военные облигации, рассказали в Министерстве финансов.
- С 4 декабря через «Укрпочту» 1000 гривен «Зимней поддержки» получат те люди, которые обычно получают пенсии и субсидии через «Укрпочту».
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