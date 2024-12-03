Премьер-министр назвал основные цели зимней раздачи по 1000 гривен — Finance.ua

Премьер-министр назвал основные цели зимней раздачи по 1000 гривен Сегодня 11:00 — Казна и Политика

Премьер-министр назвал основные цели зимней раздачи по 1000 гривен

Премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире национального телемарафона назвал три основных цели зимней раздачи по 1000 гривен в рамках программы «єПідтримка».

Основными целями этой программы являются:

Поддержать украинские семьи, которые в этом нуждаются.

Поддержать украинский малый и средний бизнес. Тех, кто предоставляет услуги и производит украинские товары.

Сформировать единство украинского общества перед вызовами этой тяжелой зимы.

Шмыгаль подчеркнул, что эти деньги можно задонатить на ВСУ через официальные благотворительные организации.

Зимняя «єПідтримка» — это часть большого пакета «Зимней поддержки», который включает фиксацию субсидий, учительские доплаты, неизменные зимние тарифы, расширенную программу «Доступные лекарства», поддержку ВПЛ, бесплатное питание детей в школах и т. д.

За первый день работы «Зимней еподдержки» украинцы подали уже более 2,5 миллиона заявок на тысячу гривен помощи, почти полмиллиона из них — на выплату детям.

Напомним, Как получить выплату через «Дія»:

Установите или обновите приложение «Дія» до последней версии.

Авторизуйтесь в приложении «Дія».

В разделе Сервисы выберите «Зимова єПідтримка».

Ознакомьтесь с описанием программы и нажмите кнопку «Начать».

Выберите, для кого предназначена выплата (для себя или ребенка).

Выберите счет для выплаты.

Отправьте заявление на получение выплаты.

Как приобрести военные облигации через приложение «Дія»:

В Услугах найдите военные облигации.

Выберите тип облигаций под названием украинских городов или территорий.

Выберите банк или брокера, у которого вы хотите купить облигации.

Введите контактные данные и выберите карту «єПідтримка», на которую получите выплаты через некоторое время.

Проверьте и отправьте запрос выбранному партнеру.

Подпишите документы на открытие счета в ценных бумагах и оплатите облигации.

Справка Finance.ua:

Тысячу гривен «Зимней поддержки» можно инвестировать в военные облигации, поддержав Вооруженные силы Украины. Это облигации внутреннего государственного займа Украины. Как приобрести военные облигации, рассказали в Министерстве финансов.

С 4 декабря через «Укрпочту» 1000 гривен «Зимней поддержки» получат те люди, которые обычно получают пенсии и субсидии через «Укрпочту».

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