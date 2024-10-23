Прекращение ударов по объектам энергетики может завершить горячую фазу войны — Зеленский Сегодня 15:15 — Казна и Политика

Прекращение ударов по объектам энергетики может завершить горячую фазу войны — Зеленский

Взаимное прекращение обстрелов объектов энергетической инфраструктуры и грузовых судов может ознаменовать завершение горячей фазы российско-украинской войны и открыть путь к мирным переговорам.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами 21 октября, цитирует его Financial Times.

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По словам главы государства, когда речь идет об энергетике и свободе судоходства, достижение результата в этих вопросах «было бы сигналом того, что россия, возможно, готова прекратить войну».

«Мы увидели во время первого Саммита мира, что может быть решение относительно энергетической безопасности. Другими словами: мы не атакуем их энергетические инфраструктуры, они не атакуют наши. Может ли это привести к завершению горячей фазы войны? Я думаю, что да», — сказал он.

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Также Зеленский отрицал какие-либо дискуссии с западными странами относительно соглашения «земля в обмен на мир», которое предусматривает принятие Украины в НАТО в обмен на отказ от территорий, которые сейчас удерживает россия.

«Очевидно, что некоторые партнеры могут думать об этом. Но они не сообщают об этом напрямую через меня, а скорее через СМИ. Во всех дискуссиях мы сейчас поднимаем вопросы гарантий безопасности, и сильнейшей из них является НАТО», — сказал он.

hromadske По материалам:

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