Прекращение ударов по объектам энергетики может завершить горячую фазу войны — Зеленский — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Прекращение ударов по объектам энергетики может завершить горячую фазу войны — Зеленский

Казна и Политика
83
Прекращение ударов по объектам энергетики может завершить горячую фазу войны — Зеленский
Прекращение ударов по объектам энергетики может завершить горячую фазу войны — Зеленский
Взаимное прекращение обстрелов объектов энергетической инфраструктуры и грузовых судов может ознаменовать завершение горячей фазы российско-украинской войны и открыть путь к мирным переговорам.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами 21 октября, цитирует его Financial Times.
Читайте также
По словам главы государства, когда речь идет об энергетике и свободе судоходства, достижение результата в этих вопросах «было бы сигналом того, что россия, возможно, готова прекратить войну».
«Мы увидели во время первого Саммита мира, что может быть решение относительно энергетической безопасности. Другими словами: мы не атакуем их энергетические инфраструктуры, они не атакуют наши. Может ли это привести к завершению горячей фазы войны? Я думаю, что да», — сказал он.
Читайте также
Также Зеленский отрицал какие-либо дискуссии с западными странами относительно соглашения «земля в обмен на мир», которое предусматривает принятие Украины в НАТО в обмен на отказ от территорий, которые сейчас удерживает россия.
«Очевидно, что некоторые партнеры могут думать об этом. Но они не сообщают об этом напрямую через меня, а скорее через СМИ. Во всех дискуссиях мы сейчас поднимаем вопросы гарантий безопасности, и сильнейшей из них является НАТО», — сказал он.
По материалам:
hromadske
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.