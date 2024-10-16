Зеленский представил План победы — Finance.ua

Зеленский представил План победы Сегодня 14:40

Зеленский представил План победы

В среду, 16 октября, президент Владимир Зеленский представил в Верховной Раде свой План победы, состоящий из пяти пунктов и трех секретных приложений.

«План победы Украины — это план усиления нашего государства, усиление наших позиций. Чтобы быть достаточно прочными в завершении войны. Чтобы Украина была со всеми мускулами. Этот План возможно реализовать. Это зависит от партнеров. Это точно не зависит от россии», — заявил он. Президент Украины.

Если начать двигаться с этой идеей, с этим конкретным Планом победы именно сейчас, то может удаться завершить войну не позднее следующего года, уверен Зеленский.

План состоит из пяти пунктов и трех секретных приложений:

Пункт первый — геополитический.

Пункты второй и третий — военные.

Пункт четвертый — экономический.

Пункт пятый — касается безопасности.

«Пункты рассчитаны во времени. Очень конкретно. Первые четыре — это время войны, чтобы ее завершить. Пятый пункт — на время после войны, чтобы обеспечить безопасность», — пояснил президент.

Первый пункт — это приглашение в НАТО

«Мы — демократическая нация, которая доказала, что может защищать Евроатлантику и наш общий образ жизни — других демократических наций. В течение десятилетий россия использовала геополитическую неопределенность в Европе, а именно — факт, что Украина не является членом НАТО. И именно это искушало россию посягать на нашу безопасность. И теперь факт приглашения для Украины в НАТО может стать действительно фундаментальным для мира. Мы понимаем, что членство в НАТО — это вопрос дальнейшего, а не настоящего. И сегодня приглашение символизирует гораздо больше, чем только НАТО», — заявил Зеленский.

Второй пункт — оборона

Ключом к реализации этого второго пункта Плана победы являются:

успешное продолжение операций Сил обороны и безопасности Украины в определенных районах вражеской территории, чтобы не допустить буферных зон на нашей земле;

необратимое усиление позиций Сил обороны и безопасности Украины и уничтожение наступательного потенциала российской федерации на оккупированной территории Украины;

далее помощь партнеров в комплектовании наших бригад резерва для Вооруженных Сил Украины;

вывод ПВО Украины на такой уровень, который достаточен, реально достаточен для защиты наших городов и сел от российских ракет и вражеских дронов, и совместные защитные операции с нашими соседями в Европе для сбития российских ракет и дронов в рамках доступа воздушного щита партнеров;

а также расширение операций с применением наших украинских ракет и дронов, а также инвестиции в расширение их производства в Украине;

снятие партнерами ограничений на применение дальнобойного оружия на всей оккупированной россией территории Украины и на территории россии — по объектам военной инфраструктуры — и предоставление Украине соответствующих дальнобойных возможностей — ракет, дронов и других средств поражения;

предоставление Украине в реальном времени спутниковых данных и данных, получаемых другими средствами разведок.

Оборонный пункт Плана имеет секретное приложение, и к нему имеют доступ именно те партнеры, у которых есть соответствующий военный потенциал помощи.

Третий пункт Плана победы — это пункт под названием сдерживание

Под него тоже есть подходящее секретное приложение. Его уже получили Соединенные Штаты Америки, лидеры Великобритании, Франции, Италии и Германии.

Получат еще некоторые государства, которые могут наполнить содержанием для Украины эту очень хорошо известную миру концепцию сдерживания.

Украина предлагает разместить на своей земле комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания, который будет достаточным для защиты Украины от любой военной угрозы со стороны россии и который сузит, максимально сузит вариативность действий россии к таким перспективам: или присоединиться к честному дипломатическому процессу для справедливого завершения войны, или гарантированно упустить возможность продолжить агрессивную войну в результате применения Украиной предоставленного пакета сдерживания согласно определенным военным целям россии.

«То есть пакет сдерживания — это факт, что россия либо уходит в дипломатию, либо идет… до потери ее машины войны», — добавил президент.

По обеим сторонам Атлантики это работает одинаково результативно. И этот пункт можно обеспечить, в частности, финансированием — и эти детали также переданы — финансированием в рамках уже заключенных договоров о безопасности с партнерами и определенных объемов финансовой поддержки.

Пункт четвертый — стратегический экономический потенциал

В Украине сосредоточены природные ресурсы и, в частности, критически важные металлы ценой в триллионы долларов США. Это, в частности, уран, титан, литий, графит и другие стратегические и стратегически ценные ресурсы, которые усилят в глобальной конкуренции или россию и ее союзников, или Украину и демократический мир.

Залежи критических ресурсов в Украине вместе с глобально важным потенциалом Украины в производстве энергии и продовольствия являются одними из ключевых захватнических целей российской федерации в этой войне.

«И это наша возможность роста. Экономического роста украинцев, всего нашего государства. Экономического усиления Евросоюза ради экономической и во многом автономии безопасности Европы. И это возможность Соединенных Штатов и наших партнеров в G7 работать с Украиной — союзницей, которая может обеспечить на инвестицию прибыль», — отметил Зеленский.

Экономический пункт этой стратегии имеет секретное приложение, которое передается только определенным партнерам.

Пятый пункт рассчитан на послевоенное время

После этой войны у Украины будет один из самых опытных и крупных военных контингентов. Это украинские воины, обладающие реальным опытом современной войны, успешным опытом применения западного оружия и разносторонним опытом взаимодействия, безусловно, с нашими партнерами, с военными НАТО.

Этот украинский опыт должен быть использован для укрепления обороны Североатлантического союза и обеспечения безопасности в Европе.

«Мы предусматриваем в случае согласия партнеров замещение отдельных военных контингентов вооруженных сил Соединенных Штатов Америки, дислоцированных в Европе, замещение их украинскими подразделениями. После войны», — подчеркнул президент Украины.

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