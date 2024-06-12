Представлена ​​Mazda3 2025 — Finance.ua

Представлена ​​Mazda3 2025 Сегодня 03:20

Mazda объявила, что Mazda3 2025 модельного года стала дешевле прошлогодней модели. Автопроизводитель возвращает комплектацию S начального уровня для хэтчбека, что делает оба автомобиля немного доступнее, чем в прошлом году.

Седан Mazda3 2.5 S 2025 года остается базовой моделью начального уровня по цене от 25 135 долларов, что на 220 долларов меньше, чем раньше. Хэтчбек 2.5 S за 26 135 долларов теперь является базовой моделью в этом кузове, и он на 740 долларов дешевле хэтчбека начального уровня 2024 года. Остальные линейки хэтчбеков на 300 долларов дороже прежней.

Читайте также Mazda отзывает около 10 тысяч новых CX-90

Стандартным двигателем для 2.5S стал 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель Mazda Skyactiv-G без наддува, развивающий мощность 191 л.с. Он доступен с 6-ступенчатой ​​автоматической коробкой или 6-ступенчатой ​​механической коробкой передач.

Mazda3 также оснащается турбированным двигателем Skyactiv-G 2.5 Turbo, мощность которого составляет до 250 л.с. с 320 Нм крутящего момента. Автоматическая коробка и полный привод входят в стандартную комплектацию. Полный привод также доступен с безнаддувным двигателем в комплектации 2.5 S Carbon Edition.

Читайте также Появились подробности новой Mazda 6 2025 (фото)

Mazda также предоставила цены на специальные цвета расцветки кузова. Краски Soul Red Crystal Metallic и Machine Grey Metallic стоят 595 долларов. Polymetal Grey Metallic, Snowflake White Pearl Mica и Ceramic Metallic стоят 450 долларов.

Новинкой 2025 года в пакетах S Select Sport и выше является встроенная Alexa, которая позволяет водителям управлять разными функциями, такими как музыка, климат-контроль и даже устройства умного дома.

Сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО (автогражданку) за 15 минут на нашем портале:

Portaltele По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.