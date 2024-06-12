Представлена ​​Mazda3 2025 — Finance.ua
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Представлена ​​Mazda3 2025

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Mazda объявила, что Mazda3 2025 модельного года стала дешевле прошлогодней модели. Автопроизводитель возвращает комплектацию S начального уровня для хэтчбека, что делает оба автомобиля немного доступнее, чем в прошлом году.
Седан Mazda3 2.5 S 2025 года остается базовой моделью начального уровня по цене от 25 135 долларов, что на 220 долларов меньше, чем раньше. Хэтчбек 2.5 S за 26 135 долларов теперь является базовой моделью в этом кузове, и он на 740 долларов дешевле хэтчбека начального уровня 2024 года. Остальные линейки хэтчбеков на 300 долларов дороже прежней.
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Стандартным двигателем для 2.5S стал 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель Mazda Skyactiv-G без наддува, развивающий мощность 191 л.с. Он доступен с 6-ступенчатой ​​автоматической коробкой или 6-ступенчатой ​​механической коробкой передач.
Mazda3 также оснащается турбированным двигателем Skyactiv-G 2.5 Turbo, мощность которого составляет до 250 л.с. с 320 Нм крутящего момента. Автоматическая коробка и полный привод входят в стандартную комплектацию. Полный привод также доступен с безнаддувным двигателем в комплектации 2.5 S Carbon Edition.
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Mazda также предоставила цены на специальные цвета расцветки кузова. Краски Soul Red Crystal Metallic и Machine Grey Metallic стоят 595 долларов. Polymetal Grey Metallic, Snowflake White Pearl Mica и Ceramic Metallic стоят 450 долларов.
Новинкой 2025 года в пакетах S Select Sport и выше является встроенная Alexa, которая позволяет водителям управлять разными функциями, такими как музыка, климат-контроль и даже устройства умного дома.
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По материалам:
Portaltele
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