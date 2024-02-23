Появились подробности новой Mazda 6 2025 (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Появились подробности новой Mazda 6 2025 (фото)

Технологии&Авто
21
Появились подробности новой Mazda 6 2025 (фото)
Появились подробности новой Mazda 6 2025 (фото), Фото: BestCarWeb
Седан Mazda 6 третьего поколения вскоре снимут с производства, и о его преемнике никаких официальных данных пока нет.
Однако журналисты японского издания BestCar утверждают, что им удалось получить инсайдерскую информацию о новой модели.
По данным BestCar, новая Mazda 6 четвертой генерации все же будет разработана. Ее презентация состоится в 2025 году, и модель кардинально изменится.
Во-первых, новая Mazda 6 превратится в четырехдверное купе с длинным капотом, отлогой крышей и высокой оконной линией. Дизайнеры BestCar создали рендеры модели.
Фото: BestCarWeb
Фото: BestCarWeb
Во-вторых, изменится компоновка модели, ведь ее планируют построить на заднеприводной платформе кроссоверов Mazda CX-60 и CX-90 с продольным расположением двигателя. Седан немного подрастет в размерах — до 4,9 м в длину, 1,89 м в ширину и 1,45 м в высоту при колесной базе в 2,87 м.
Изменятся и двигатели Mazda 6 2025. От родственных кроссоверов седан получит 3,3-литровые рядные шестерки с турбонаддувом: бензиновые на 284 и 345 л.с. и дизельные мощностью 200−254 л.с. Ожидается и 328-сильная гибридная плагин установка с 2,5-литровой четверкой и электромотором.
Все версии седана получат 8-ступенчатый автомат, а привод может быть задним или полным. Цена Mazda 6 2025 года в Японии составит от 4,5 до 6,5 млн иен ($30 000 — 43 200).
По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.