Появились подробности новой Mazda 6 2025 (фото) — Finance.ua

Появились подробности новой Mazda 6 2025 (фото) 23.02.2024, 01:23 — Технологии&Авто

Появились подробности новой Mazda 6 2025 (фото), Фото: BestCarWeb

Седан Mazda 6 третьего поколения вскоре снимут с производства, и о его преемнике никаких официальных данных пока нет.

Однако журналисты японского издания BestCar утверждают , что им удалось получить инсайдерскую информацию о новой модели.

По данным BestCar, новая Mazda 6 четвертой генерации все же будет разработана. Ее презентация состоится в 2025 году, и модель кардинально изменится.

Во-первых, новая Mazda 6 превратится в четырехдверное купе с длинным капотом, отлогой крышей и высокой оконной линией. Дизайнеры BestCar создали рендеры модели.

Фото: BestCarWeb

Во-вторых, изменится компоновка модели, ведь ее планируют построить на заднеприводной платформе кроссоверов Mazda CX-60 и CX-90 с продольным расположением двигателя. Седан немного подрастет в размерах — до 4,9 м в длину, 1,89 м в ширину и 1,45 м в высоту при колесной базе в 2,87 м.

Изменятся и двигатели Mazda 6 2025. От родственных кроссоверов седан получит 3,3-литровые рядные шестерки с турбонаддувом: бензиновые на 284 и 345 л.с. и дизельные мощностью 200−254 л.с. Ожидается и 328-сильная гибридная плагин установка с 2,5-литровой четверкой и электромотором.

Все версии седана получат 8-ступенчатый автомат, а привод может быть задним или полным. Цена Mazda 6 2025 года в Японии составит от 4,5 до 6,5 млн иен ($30 000 — 43 200).

Фокус По материалам:

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