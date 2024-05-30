Mazda отзывает около 10 тысяч новых CX-90 — Finance.ua
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Mazda отзывает около 10 тысяч новых CX-90

Технологии&Авто
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Mazda отзывает около 10 тысяч новых CX-90
Mazda отзывает около 10 тысяч новых CX-90
Японский автопроизводитель Mazda отзывает около 10 тысяч новых CX-90. Причиной стало сообщение Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA) о том, что тормоз у этих автомобилей активируется на скорости 15−25 км/ч, из-за чего возникает риск аварийной ситуации на дороге. Причиной этому — неправильное программирование модуля управления транспортным средством.
Об отзыве 10 тысяч автомобилей 2024 года выпуска сообщило издание Autoevolution. По его данным, Mazda уже объявила, что обновит программное обеспечение на всех авто, попавших в отзывную кампанию.
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Первые сообщения о резком торможении CX-90 появились еще в 2023 году, тогда автопроизводитель оперативно внес изменения в модуль управления автомобиля для глобальной версии, однако, похоже, в американской версии еще остается эта проблема. Сама Mazda заявляет, что дефекты составляет всего 1% от общего количества отозванных авто.
К тому же, автопроизводитель не получил никакого сообщения об авариях или травмах, связанных с этим неисправным компонентом. Компания также сообщила, что дилеры в Америке бесплатно заменят дефектный модуль управления исправным. Стоимость кроссовера CX-90 в США начинается с 37,8 тысячи долларов, а топовая — 50 тысяч долларов.
По материалам:
enovosty.com
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