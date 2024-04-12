Ford отзывает почти 43 тысячи внедорожников из-за риска воспламенения двигателя — Finance.ua

Ford отзывает почти 43 тысячи внедорожников из-за риска воспламенения двигателя Сегодня 06:42 — Технологии&Авто

Ford отзывает почти 43 тысячи внедорожников из-за риска воспламенения двигателя

Компания Ford отзывает почти 43 000 небольших внедорожников из-за того, что бензин может вытекать из топливных форсунок на горячие поверхности двигателя, увеличивая риск пожара. Но отзыв не предполагает устранения утечек топлива.

Об этом сообщает АР.

Отзыв касается некоторых внедорожников Bronco Sport 2022 и 2023 модельных лет, а также внедорожников Escape 2022 года. Все они имеют 1,5-литровые двигатели.

В документах, поданных американским регуляторам безопасности, Ford отмечает, что топливные форсунки могут трескаться, а бензин или пар могут накапливаться вблизи источников возгорания, что может привести к пожару.

Дилеры установят трубку, которая позволит бензину стекать от горячих поверхностей к земле под автомобилем. Они также обновят программное обеспечение управления двигателем, чтобы обнаружить падение давления в системе впрыска топлива. Если это произойдет, программное обеспечение отключит топливный насос высокого давления, снизит мощность двигателя и снизит температуру в моторном отсеке, согласно документам, опубликованным в среду на сайте Национальной администрации безопасности дорожного движения.

В документах компания сообщает о пяти пожарах под капотом и 14 гарантийных заменах топливных форсунок, но нет никаких сообщений об авариях или травмах.

Компания также заявила, что расширит гарантийное покрытие на треснувшие топливные форсунки, поэтому владельцы, которые столкнутся с этой проблемой, получат замену. Ford заявил, что ремонт уже доступен, а детали расширенной гарантии будут доступны в июне.

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Економічна Правда По материалам:

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