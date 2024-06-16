Представлен пятидверный Mini Cooper в нескольких вариантах комплектации (фото) — Finance.ua

Представлен пятидверный Mini Cooper в нескольких вариантах комплектации (фото) Сегодня 03:09 — Технологии&Авто

Представлен пятидверный Mini Cooper в нескольких вариантах комплектации (фото), Фото: motor1

Представлен пятидверный Mini Cooper, который теперь сочетает в себе стиль, практичность и впечатляющую скорость. Новый хэтчбек от британской компании MINI получил три варианта комплектации: Classic, Sport и Exclusive, каждый из которых предлагает уникальные особенности и функции.

Об этом пишет motor1.

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Mini Cooper 5-Door получил классический дизайн, сочетающий в себе современные технологии и практические детали. Автомобиль доступен в трех комплектациях: Classic, Sport и Exclusive. Каждая из них предлагает уникальные особенности и функции, позволяющие выбрать модель, отвечающую индивидуальным потребностям водителя.

Варианты комплектации

Classic: базовая модель включает в себя 15-дюймовые легкосплавные диски, спортивное рулевое колесо, стандартные сиденья из ткани на Mini Cooper, а также LED-фары и задние фонари. Дополнительно установлен датчик дождя и автоматическое включение фар.

Sport: модель для тех, кто ищет более агрессивный дизайн и ощущения. Она включает в себя 17-дюймовые колеса с дизайном от John Cooper Works, черное покрытие на крыше и боковых крыльях, а также Dinamica/Cloth Carbon Black интерьер.

Оснащен такими функциями, как адаптивная интеллектуальная подвеска, режимы вождения MINI и имеет многофункциональный кожаный руль Walknappa.

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Exclusive: топовая модель включает 18- или 17-дюймовые легкосплавные диски, имеет крышу и корпус зеркал в цвете кузов (черном, белом или серебристом), а также кожаные спортивные сиденья MINI Yours Lounge цвета Carbon Black.

Эксклюзивная комплектация включает дополнительные функции, такие как светодиодные фары, задние светодиодные фонари с дизайном Union Jack и навигационную систему.

5-дверный хэтчбек Mini получил двигатель объемом 1499 куб. см, имеет мощность 102 лошадиные силы и крутящий момент 190 Нм. Его комбинированный расход топлива составляет примерно 4,6 л на 100 км, а выбросы CO2 — 128−124 г/км. Разгон до 100 км/ч занимает 8,0 секунды у базовой модели и 6,8 секунды у модели S.

Mini Cooper 5-Door доступен от 28 тыс. евро для базовой комплектации Classic и от 31 000 евро для Sport и Exclusive.

Новый Mini Cooper 5-Door — это идеальный выбор для тех, кто ищет стиль, практичность и впечатляющую скорость. Три варианта комплектации позволяют выбрать автомобиль, наиболее подходящий для ваших потребностей и предпочтений.

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