Самый дешевый электромобиль Hyundai показали до премьеры (фото) — Finance.ua

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Самый дешевый электромобиль Hyundai показали до премьеры (фото)

Технологии&Авто
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Самый дешевый электромобиль Hyundai показали до премьеры (фото)
Самый дешевый электромобиль Hyundai показали до премьеры (фото)
Миниатюрный городской кроссовер Hyundai Casper вскоре получит электрический вариант. Его назвали Inster и представят 27 июня на автошоу в южнокорейском Пусане. Пока же на официальном сайте Hyundai опубликовали первые тизеры электрокара.
Самый дешевый электромобиль Hyundai показали до премьеры (фото)
Хотя на фото новый Hyundai Inster в тени, можно заметить, что его силуэт точно такой же, как у бензинового Casper, а в дизайне преобладают грани. Электрическая версия узнается по пиксельной светодиодной оптике и заглушке с зарядным гнездом на месте радиаторной решетки.
Самый дешевый электромобиль Hyundai показали до премьеры (фото)
Салон Hyundai Inster не показали, однако известно, что электрокар получит цифровой щиток приборов и 8,0-дюймовый тачскрин.

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Компактный 3,6-метровый электромобиль Hyundai Inster сможет проехать 355 км без подзарядки. Остальные характеристики кроссовера пока держат в секрете.
Самый дешевый электромобиль Hyundai показали до премьеры (фото)
Также известно, что стартовая цена Hyundai Inster в Европе составит примерно 22 000 евро, то есть его конкурентами будут немного больше Citroen e-C3 и Dacia Spring. Производство модели для европейского рынка наладят в Чехии, где уже собирают кроссовер Hyundai Kona.
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По материалам:
Фокус
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