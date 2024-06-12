Самый дешевый электромобиль Hyundai показали до премьеры (фото) — Finance.ua

Самый дешевый электромобиль Hyundai показали до премьеры (фото) 12.06.2024, 00:06 — Технологии&Авто

Самый дешевый электромобиль Hyundai показали до премьеры (фото)

Миниатюрный городской кроссовер Hyundai Casper вскоре получит электрический вариант. Его назвали Inster и представят 27 июня на автошоу в южнокорейском Пусане. Пока же на официальном сайте Hyundai опубликовали первые тизеры электрокара.

Хотя на фото новый Hyundai Inster в тени, можно заметить, что его силуэт точно такой же, как у бензинового Casper, а в дизайне преобладают грани. Электрическая версия узнается по пиксельной светодиодной оптике и заглушке с зарядным гнездом на месте радиаторной решетки.

Салон Hyundai Inster не показали, однако известно, что электрокар получит цифровой щиток приборов и 8,0-дюймовый тачскрин.

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Компактный 3,6-метровый электромобиль Hyundai Inster сможет проехать 355 км без подзарядки. Остальные характеристики кроссовера пока держат в секрете.

Также известно, что стартовая цена Hyundai Inster в Европе составит примерно 22 000 евро, то есть его конкурентами будут немного больше Citroen e-C3 и Dacia Spring. Производство модели для европейского рынка наладят в Чехии, где уже собирают кроссовер Hyundai Kona.

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Фокус По материалам:

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