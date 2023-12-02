Представлен электромобиль Huawei с запасом хода 855 км (цена, фото) — Finance.ua
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Представлен электромобиль Huawei с запасом хода 855 км (цена, фото)

Фондовый рынок
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Представлен электромобиль Huawei с запасом хода 855 км (цена, фото)
Представлен электромобиль Huawei с запасом хода 855 км (цена, фото)
Электрический седан Luxeed S7 был представлен в Китае по цене от 249 800 юаней (35 200 долларов США), потребление очень низкое — 12,4 кВт-ч/100 км.
Об этом пишет carnewschina.
Представлен электромобиль Huawei с запасом хода 855 км (цена, фото)
Благодаря архитектуре 800 В он может заряжаться на 430 км за 15 минут. Он оснащен пакетом Huawei ADS 2.0 для самостоятельного вождения, который также поддерживает функцию самостоятельной парковки.
Luxeed — новый бренд под руководством Huawei, а автомобили производятся их общим партнером Chery Auto, также предоставляющим платформу EV. Это второй автомобильный бренд Huawei после Aito. S7 — первый автомобиль Luxeed.
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S7 поддерживает зарядку 800 В и базируется на платформе Chery E0X, лежащей в основе Exeed Exlantix ES и Exeed Exlantix ET. Это полноразмерный автомобиль с габаритами 4971/1963/1474 мм и колесной базой 2950 мм. Он оснащен многими датчиками, в том числе одним лидаром, тремя радарами миллиметрового диапазона, 12 ультразвуковыми радарами и 11 камерами высокой четкости, обеспечивающими входящие данные в Huawei ADS 2.0.
Представлен электромобиль Huawei с запасом хода 855 км (цена, фото)
У автомобиля отличная аэродинамика, коэффициент лобового сопротивления составляет 0,203 Cd, что превосходит даже Tesla Model S.
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Максимальный запас хода составляет 855 км в условиях CLTC.
Высокий уровень комплектации с двойными двигателями и мощностью 365 кВт (передние 150 кВт, задние 215 кВт) могут разгоняться до 100 км/ч за 3,3 секунды. В обратном направлении тормозной путь 100−0 км/ч составляет 33,5 метра.

Цена

В Китае по цене от 249 800 юаней (35 200 долл. США).

Справка Finance.ua:

  • S7 — это первая модель, разработанная по схеме Huawei Smart Choice, где китайский производитель телефонов работает как 0,5-уровневый поставщик и продавец. Электромобили Luxeed будут предлагаться в флагманских магазинах Huawei в Китае вместе с Aito.
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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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