Huawei и Chery запускают продажи нового электромобиля с запасом хода до 800 км (фото) — Finance.ua
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Huawei и Chery запускают продажи нового электромобиля с запасом хода до 800 км (фото)

Технологии&Авто
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Huawei и Chery запускают продажи нового электромобиля с запасом хода до 800 км (фото)
Huawei и Chery запускают продажи нового электромобиля с запасом хода до 800 км (фото)
Продажи нового китайского седана Luxeed S7, являющегося совместной разработкой Chery и Huawei, стартуют уже 28 ноября.
Как сообщает CarNewsChina, минимальная цена на модель составляет 358 000 юаней или 50 500 долларов по текущему обменному курсу.
Автомобиль получил кузов обтекаемой формы, заглушку вместо радиаторной решетки, рельефный капот, потайные дверные ручки, безрамочные двери, стеклянную крышу и 20-дюймовые колесные диски. В салоне установлено два дисплея, один из которых выполняет функцию приборной панели. Также водителю доступен автопилот.
Huawei и Chery запускают продажи нового электромобиля с запасом хода до 800 км (фото)
Новинка построена на платформе E0X и оснащена электрической силовой установкой. Также машина получила пневматическую подвеску с двойными поперечными рычагами спереди и многорычажной конструкцией сзади.
Стандартно купеобразная четырехдверка будет предлагаться с одним электромотором мощностью 292 л.с. на задней оси. Также клиентам будет предложена полноприводная модификация Luxeed S7 с двумя электродвигателями суммарной мощностью 496 лошадиных сил. Разгон до «сотни» будет занимать не более 3 секунд. В зависимости от версии запас хода электрокара составит от 500 до 800 км.
По материалам:
Ampercar
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