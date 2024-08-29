Предприниматели могут обращаться в службу занятости: самые популярные услуги — Finance.ua

Предприниматели могут обращаться в службу занятости: самые популярные услуги
Государственная служба занятости поделилась перечнем популярнейших среди работодателей услуг ведомства в условиях военного положения.
1. Оперативный подбор претендентов на заказ работодателя
Осуществляется в формате «Работодатель — рекрутер — искатель работы», где центральным звеном выступают специалисты службы занятости, которые из числа искателей работы подбирают для работодателей именно тех претендентов, чьи образование, навыки, опыт и личные качества максимально отвечают заявленным требованиям вакантной должности.
В течение 2024 года этой услугой воспользовались как мощные запорожские предприятия, работодатели, так и физические лица — предприниматели. С начала года 320 ФЛП обращались в центр занятости за помощью в подборе персонала.
2. Профессиональное обучение по заказу работодателя
Работодатель имеет возможность подать в центр занятости заказ на осуществление обучения безработных по профессиям, необходимым именно для его предприятия. Требования работодателя будут учтены при создании рабочего учебного плана, а также он может быть вовлечен в оценку результатов полученных знаний и навыков претендентов на трудоустройство.
Читайте также
Обучение может осуществляться как в учебных заведениях разных форм собственности, предприятиях, учреждениях и физических лиц-предпринимателей, так и в центрах профессионально-технического образования Государственной службы занятости за счет средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.
С начала 2024 года по заказу работодателей проходят обучение 128 зарегистрированных безработных.
3. Программы содействия занятости и финансовой поддержки предпринимателей
С целью создания новых, а также сохранения уже действующих рабочих мест работодатели пользуются активными программами содействия занятости.
Одна из них — компенсация работодателю фактических расходов в размере единого взноса за каждое трудоустроенное лицо по направлению службы занятости на новое рабочее место. Благодаря этой программе в 2024 году на новое рабочее место трудоустроены 45 безработных с предоставлением компенсации ЕВ субъектам малого предпринимательства, согласно постановлению КМУ от 18.04.2023 № 338, среди них 38 трудоустроены к физическим лицам — предпринимателям.
4. Возможность размещения вакансий
Вакансии, которые размещаются в персональном кабинете работодателя, автоматически появляются на официальном сайте службы занятости, Едином портале вакансий и телеграм-канале «Работа сейчас: Государственная служба занятости», а специалисты центров занятости сразу начинают подбор подходящих кандидатов.
5. Компенсация расходов работодателям на оплату труда за трудоустройство ВПЛ
Размер компенсации — 8000 грн за каждое трудоустроенное лицо не более 3-х месяцев (за трудоустроенных лиц с инвалидностью — не более 6 месяцев).
В 2024 году благодаря программе предоставления работодателю компенсации затрат на оплату труда за трудоустройство внутренне перемещенных лиц количество трудоустроенных лиц, в отношении которых принято решение о предоставлении компенсации, составило 582 человека, в том числе 204 трудоустроили физические лица-предприниматели.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты 💸
Поделиться новостью