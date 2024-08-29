Предприниматели могут обращаться в службу занятости: самые популярные услуги — Finance.ua

Предприниматели могут обращаться в службу занятости: самые популярные услуги Сегодня 09:12 — Личные финансы

Предприниматели могут обращаться в службу занятости: самые популярные услуги

Государственная служба занятости поделилась перечнем популярнейших среди работодателей услуг ведомства в условиях военного положения.

1. Оперативный подбор претендентов на заказ работодателя

Осуществляется в формате «Работодатель — рекрутер — искатель работы», где центральным звеном выступают специалисты службы занятости, которые из числа искателей работы подбирают для работодателей именно тех претендентов, чьи образование, навыки, опыт и личные качества максимально отвечают заявленным требованиям вакантной должности.

В течение 2024 года этой услугой воспользовались как мощные запорожские предприятия, работодатели, так и физические лица — предприниматели. С начала года 320 ФЛП обращались в центр занятости за помощью в подборе персонала.

2. Профессиональное обучение по заказу работодателя

Работодатель имеет возможность подать в центр занятости заказ на осуществление обучения безработных по профессиям, необходимым именно для его предприятия. Требования работодателя будут учтены при создании рабочего учебного плана, а также он может быть вовлечен в оценку результатов полученных знаний и навыков претендентов на трудоустройство.

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Обучение может осуществляться как в учебных заведениях разных форм собственности, предприятиях, учреждениях и физических лиц-предпринимателей, так и в центрах профессионально-технического образования Государственной службы занятости за счет средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.

С начала 2024 года по заказу работодателей проходят обучение 128 зарегистрированных безработных.

3. Программы содействия занятости и финансовой поддержки предпринимателей

С целью создания новых, а также сохранения уже действующих рабочих мест работодатели пользуются активными программами содействия занятости.

Одна из них — компенсация работодателю фактических расходов в размере единого взноса за каждое трудоустроенное лицо по направлению службы занятости на новое рабочее место. Благодаря этой программе в 2024 году на новое рабочее место трудоустроены 45 безработных с предоставлением компенсации ЕВ субъектам малого предпринимательства, согласно постановлению КМУ от 18.04.2023 № 338, среди них 38 трудоустроены к физическим лицам — предпринимателям.

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4. Возможность размещения вакансий

5. Компенсация расходов работодателям на оплату труда за трудоустройство ВПЛ

Размер компенсации — 8000 грн за каждое трудоустроенное лицо не более 3-х месяцев (за трудоустроенных лиц с инвалидностью — не более 6 месяцев).

В 2024 году благодаря программе предоставления работодателю компенсации затрат на оплату труда за трудоустройство внутренне перемещенных лиц количество трудоустроенных лиц, в отношении которых принято решение о предоставлении компенсации, составило 582 человека, в том числе 204 трудоустроили физические лица-предприниматели.

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