Правоохранители ликвидировали преступную группу, которая угоняла элитные автомобили в странах ЕС — Finance.ua

Правоохранители ликвидировали преступную группу, которая угоняла элитные автомобили в странах ЕС Сегодня 17:20 — Криминал

Правоохранители ликвидировали преступную группу, которая угоняла элитные автомобили в странах ЕС, gp.gov.ua

Прокуроры Офиса Генпрокурора, сотрудники ДСР, ГСУ Нацполиции Украины совместно с коллегами из Франции, Испании и Польши, а также Европола и Евроюста разоблачили участников международной преступной организации, специализировавшейся на завладении транспортными средствами лизинговых компаний в странах ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

В преступную организацию входили более 50 граждан из разных стран — Украины, Франции, Испании, Польши, Литвы, россии и других государств. У не была своя иерархическая структура, где участникам каждой обособленной группы отводилась отдельная роль — вербовщиков, перевозчиков, техников, механиков и координаторов.

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Согласно разработанной мошеннической схеме, участники арендовали или брали в лизинг элитные автомобили на документы подставных лиц. Вербовщики подыскивали их в Украине, отдавая предпочтение малообеспеченным или безработным гражданам. Покупали им билеты, обеспечивали логистику при переезде и проживании.

После оформления автомобилей по поддельным документам «перевозчики» доставляли транспортные средства с мест аренды, как правило, возле аэропортов и вокзалов, на определенный адрес. В дальнейшем еще одна группа представителей преступной организации транспортировала их в пункты переработки.

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Отдельной ветвью группировки были лица, ответственные за техническое обеспечение — так называемые «черные механики». В их обязанности входило несанкционированное выключение сигналов GPS на транспортных средствах и кустарная замена номеров и номерных агрегатов. После изменения идентификационных номеров участники еще одного звена легализовали эти автомобили и продавали в третьи страны как новые или на запчасти.

В течение полутора лет правоохранители Украины и стран ЕС проводили совместные мероприятия по документированию участников международной преступной организации. В настоящее время задокументирована причастность членов преступной организации к совершению 36 эпизодов незаконного завладения элитными авто на территории ряда стран — Испании, Франции, Швейцарии, Бельгии, Германии, Австрии, Португалии и Италии.

В мае 2024 года правоохранители одновременно провели около 70 обысков по местожительству фигурантов, а также по местам переработки и сбыта угнанных транспортных средств на территории Украины, Франции, Испании, Польши, Латвии и Германии. Непосредственно в Украине сотрудники полиции провели более 50 санкционированных обысков у лиц, вербовавших граждан Украины для совершения преступлений за границей, и выполнявших роль «перевозчиков».

Задержаны 13 человек — лидеров и основных участников международной преступной организации.

Мероприятия по разоблачению и задержанию проводились одновременно на территории Франции, Испании, Польши, Германии, Латвии и Украины.

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