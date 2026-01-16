0 800 307 555
ру
Правительство запускает пилотный проект для расчета себестоимости публичных услуг

Казна и Политика
28
Кабинет министров одобрил запуск пилотного проекта, который позволит рассчитывать себестоимость предоставления публичных услуг и создать единую систему их расчета.
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

Как это будет работать

Для проведения расчетов на портале «Дія» будет создан специальный цифровой калькулятор.
Работники ЦПАУ и государственных органов будут вносить в систему данные о ресурсах, израсходованных на предоставление каждой услуги.
Калькулятор будет автоматически вычислять себестоимость по обновленной формуле.
Пилотный проект охватит 18 популярнейших платных административных услуг. Среди них — регистрация брака, оформление паспортов и водительских удостоверений, регистрация места жительства и другие.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что украинцы, а также иностранцы или лица без гражданства, на законных основаниях проживающие на территории Украины, обязаны в течение 30 календарных дней после прибытия к новому местонахождению зарегистрировать его.
Регистрация местожительства происходит лично через орган регистрации, в частности, через ЦПАУ. Для этого подают бумажное заявление и документы, подтверждающие право на жительство по указанному адресу.
По материалам:
Finance.ua
