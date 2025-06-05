Услуги в ЦПАУ могут подорожать: что нужно знать — Finance.ua

Услуги в ЦПАУ могут подорожать: что нужно знать Сегодня 14:50 — Личные финансы

Услуги в ЦПАУ могут подорожать: что нужно знать

Более сотни административных услуг в Украине, предоставляемых ЦПАУ, могут подорожать.

Соответствующий законопроект № 4380 приняла в первом чтении Верховная Рада. Документ предлагает установить новые размеры оплаты административных услуг.

Для чего это

Авторы документа отмечают, что для государства и органов местного самоуправления плата за предоставление админуслуг недостаточно компенсационная из-за мизерных платежей: например, платеж 13,60 грн за регистрацию местожительства, за регистрацию брака — госпошлина 85 копеек, «местный нотариат» по 17 и 34 копейки и т. п. ). Некоторые госуслуги сейчас вовсе бесплатны для потребителей (регистрация бизнеса, земли и т. п. ).

Поэтому, говорят авторы, органы местного самоуправления недополучают средства даже на поддержание системы предоставления админуслуг.

Отдельная проблема как говорится в пояснительной записке, — это недостаточная прозрачность этих платежей. Из-за «законодательной неупорядоченности» с граждан в некоторых сферах до сих пор взимаются сомнительные платежи. Например, в ГП «Документ» за паспортные услуги взимается по 400 грн с человека, а пилотный проект «Брак за сутки» позволяет в Киеве получать с граждан за эту админуслугу от 6 тысяч до 13 тысяч гривен. При этом в местный бюджет поступает всего 85 копеек госпошлины.

Что предлагают

Нардепы предлагают установить конкретные размеры админсбора за так называемые «базовые» административные услуги, т. е. услуги, в которых нуждаются все физические и юридические лица, и другие востребованные услуги. В настоящее время этот законопроект предусматривает четкие размеры админсбора более чем за 170 самых популярных админуслуг.

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Цены

В документе предлагается установить, что за платную административную услугу административный сбор не может быть меньше 20 гривен. То есть либо услуга должна предоставляться бесплатно, либо с минимальной платой 20 гривен.

Для электронных услуг сбор будет дешевле на 25% — такую ​​норму предлагают, чтобы поощрять именно электронную коммуникацию, а не бумажную и физическую.

При этом бесплатными останутся определенные административные услуги в сфере социальной защиты населения, пенсионные услуги, услуги для несовершеннолетних лиц (в т.ч. первый паспорт гражданина Украины, регистрация местожительства) и лиц, требующих особой защиты.

Размеры административных сборов, согласно законопроекту, предлагают пересматривать не реже одного раза в три года.

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