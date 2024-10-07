Правительство запускает «инвестняню». Господдержку получат два проекта — Finance.ua

Правительство запускает «инвестняню». Господдержку получат два проекта Сегодня 11:03 — Фондовый рынок

Правительство запускает «инвестняню». Господдержку получат два проекта

Кабинет Министров одобрил подписание двух специальных инвестиционных договоров. Государственную поддержку получат ООО «Астарта-Киев» и ООО «Буковель».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Первый договор будет заключен между Кабмином, ООО «Астарта-Киев» и ООО «Астарта Агро Протеин». «Астарта» планирует построить завод по переработке соевого шрота производительностью 500 т/сутки в Полтавской области.

Читайте также Изменения в закон об инвестнянях подписаны: какие условия предлагают инвесторам

«Подписание этого соглашения свидетельствует о том, что программа поддержки проектов со значительными инвестициями фактически заработала. Она доступна для инвесторов, готовых вложить более €12 млн. Проекты могут быть связаны с производством, добычей полезных ископаемых, транспортом, образованием, медициной, туризмом или другими сферами. Одним из первых участников госпрограммы стала компания, работающая в приоритетном для государства секторе переработки. „Астарта“ является одним из крупнейших производителей продуктов, в частности одним из крупнейших в Украине и Европе производителей сахара», — отметила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко

Компания инвестирует более 76 млн евро в приобретение оборудования и технологий, чтобы лучше перерабатывать сельскохозяйственную продукцию. Это позволит создать 110 новых рабочих мест. Кроме того, это будет способствовать развитию перерабатывающей отрасли в регионе и внедрению новых подходов в выращивании и переработке сои.

В рамках программы компании будет предоставлен ряд стимулов:

освобождение от уплаты ввозной пошлины на новое оборудование;

освобождение от импортного НДС на новое оборудование;

освобождение от налогообложения налогом на прибыль на срок до 5 лет.

Второй договор будет подписан Кабмином, ООО «Буковель» и ООО «Аквапарк» о реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями.

Реализация проекта будет способствовать созданию не менее 82 рабочих мест и ежемесячному налоговому поступлению в бюджет в размере 469,78 тыс. грн.

Надежный способ сберечь средства — это депозит. Не откладывайте этот шаг на завтра, ведь каталог с выгодными предложениями уже на Finance.ua.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.