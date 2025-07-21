Правительство запускает экспериментальный проект восстановления жилья — Finance.ua

Правительство запускает экспериментальный проект восстановления жилья
Премьер-министр Юлия Свириденко объявила о старте экспериментального проекта «Проектируй и строй», который должен ускорить восстановление критической инфраструктуры — жилья, больниц, школ и других объектов.
Об этом новоназначенная глава правительства сообщила в Facebook.
Что предполагает проект
- Речь идет о внедрении современного подхода к строительству по модели Design-build, широко применяемой в странах Европейского Союза.
- Главное изменение — вместо отдельных тендеров на проектирование и строительство государство будет заключать договоры на реализацию объекта «под ключ».
- Ответственность за весь цикл — от разработки проектной документации до завершения строительных работ — будет нести один подрядчик.
Свириденко подчеркнула, что новый подход должен обеспечить большую эффективность и оперативность в реализации восстановительных инициатив.
Проект рассчитан на два года. Его реализация будет находиться под контролем вице-премьер-министра — министра развития общин и территорий Алексея Кулебы, его команды и Агентства восстановления.
Напомним, по оценке прямого ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины в результате российского вторжения, по состоянию на ноябрь 2024 года общая сумма потерь достигла $170 миллиардов, увеличившись на $12,6 млрд с начала года, говорится в новом исследовании KSE.
Наибольшие потери понес жилой сектор — $60 млрд. По данным исследования, было повреждено или разрушено 236 тысяч жилых зданий, включая 209 тысяч частных домов и 27 тысяч многоквартирных домов.
Также следует отметить, что Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который должен реформировать правила аренды, ипотеки и квартирных очередей. Благодаря ему должна стартовать масштабная жилищная реформа в Украине. В частности, планируется запуск новых инструментов, позволяющих получить жилье:
- запуск финансово-кредитных программ;
- перезапуск инструмента жилищно-строительных кооперативов;
- государственно-частное партнерство через создание так называемых операторов доступного жилья.
Для тех, у кого недостаточно доходов, чтобы приобрести жилье, предусмотрено два новых формата временного жилья: социальная аренда и аренда с правом выкупа.
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