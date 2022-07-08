Правительство закончило выплаты 6500 гривен по єПідтримка — Finance.ua

Правительство закончило выплаты 6500 гривен по єПідтримка Сегодня 10:00 — Казна и Политика

Правительство закончило выплаты 6500 гривен по єПідтримка

Программа єПідтримка, которую Правительство запустило по инициативе Президента в марте этого года, полностью реализована.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабинета Министров 7 июля.

По его словам, все, кто подавался на выплату в размере 6500 грн, — средства получили. Это почти 5 млн граждан.

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«Совместная работа и поддержка друг друга — это формула успеха нашего государства и победы в войне. Поэтому правительство после начала полномасштабной войны максимально помогает и регионам, и громадам, и гражданам», — подчеркнул Денис Шмыгаль.

Премьер-министр отметил, что финальная сумма всех выплат составила 30,9 млрд грн.

В дальнейшем на карту єПідтримка можно будет получить доход от военных облигаций. Соответствующее решение правительство приняло во время заседания.

Справка Finance.ua:

В ходе проведенной Минфином проверки выяснилось, что государственную помощь «єПідтримка» получили и бюджетники, что противоречит условиям программы. Поэтому Минэкономики попросили срочно вернуть неправомерно полученные средства. В случае невозврата министерство может обратиться в суд;



ранее Шмыгаль сообщал, что сегодня договоренности о поддержке есть на сумму почти 29 миллиардов долларов США, из которых уже достаточно большую сумму Украина получила;

Европейский парламент дал «зеленый свет» для выделения Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи для поддержки в связи с войной.



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