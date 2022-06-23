Безработных будут привлекать к общественным работам: сколько они будут получать — Finance.ua

Безработных будут привлекать к общественным работам: сколько они будут получать

Сегодня 10:00 — Личные финансы

На сегодняшний день в Украине официально зарегистрировано 274 тысячи безработных, а вакансий только 22 тысячи. Бюджет фонда по безработице в этом году составляет 19 млрд грн.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала первый вице-премьер-минстр экономики Украины Юлия Свириденко.

Чиновница рассказала, что в Украине будут прекращать выплаты по безработице людям, которые в течение 30 дней находятся за пределами Украины.

Также Свириденко заявила, что безработных, которым не подберут нужных вакансий, будут привлекать к общественным работам.

«Наша задача обеспечить людей работой. На сегодня общественные работы будут определяться перечнем военно-гражданских администраций. Это могут быть работы и в сельском хозяйстве, и в благоустройстве городов. На сегодня средняя выплата по безработице составляет 4750 грн. Если людям предложат общественные работы, они получат минимальную зарплату — 6500 грн», — сказала Юлия Свириденко.

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Она добавила, что сначала в центрах занятости людям предлагать имеющиеся вакансии, которые будут отвечать их умениям, навыкам и профессии. Если таковых не будет — предложат общественные работы.

Также она напомнила, что в Украине действует программа, которая предусматривает компенсацию робтодателям, которые берут на работу переселенцев. За каждого переселенца работодатель получает 6500 грн ежемесячно.

Справка Finance.ua:

ранее мы писали, что безработных в Украине будут привлекать к строительству. Правительство решило реформировать сферу занятости в Украине. В частности, планируется привлекать безработных к общественно полезным работам — разбору завалов или строительству. Каждому привлеченному к общественно полезным работам государство будет платить зарплату в размере минимальной;

в Украине запускают грантовые программы «єРобота». Важный акцент всех этих программ — создание новых рабочих мест и возможность онлайн-формирования заявления на получение гранта. Все эти программы объединили под общим названием «єРобота». В общей сложности на эти три программы государство выделит 16 млрд грн.

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