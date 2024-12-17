Правительство Южной Кореи вводит санкции за сотрудничество КНДР и россии — Finance.ua
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Правительство Южной Кореи вводит санкции за сотрудничество КНДР и россии

Мир
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Правительство Южной Кореи вводит санкции за сотрудничество КНДР и россии
Правительство Южной Кореи вводит санкции за сотрудничество КНДР и россии
Сеул вводит ограничения против 11 человек и 15 компаний, причастных к военному сотрудничеству между россией и Северной Кореей, а также закупкам ядерного и ракетного оружия для Пхеньяна.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Южной Кореи.
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Эти санкции — часть сотрудничества с США, Японией, Австралией, Канадой, Францией, Германией, Италией, Новой Зеландией и Великобританией, осудившими участие Пхеньяна в войне против Украины.
Под ограничения попали, в частности:
  • генералы Корейской народной армии Ким Йон Бок и Шин Кум Чоль, сопровождающие солдат в россии;
  • техник зенитно-ракетного оборудования Ри Сун Чжин;
  • участвовавший в боевых действиях лидер «Штурмового корпуса» Ри Бон Чун;
  • организация «Рафорт» и ее владелец Рафаэль Газарян и организация «Транс Капитал», оказывавшие финансовую и техническую поддержку российско-северокорейскому соглашению о покупке оружия;
  • Алексей Буднев и компания Technology Co Ltd, которую он представляет и которая перевозила военное оборудование КНДР;
  • Шевелин Павел, член «ПВК Вагнера», причастный к поставкам оружия между россией и КНДР, и организация «Верус», имеющая отношение к российско-северокорейской торговле;
  • Роман Алар и компания PARSEK LLC. Они поставляли в Северную Корею ключевые ракетные технологии. Ardis-Bearings LLC и ее представитель Игорь Мичурин поддерживали ядерные и ракетные разработки КНДР, помогая уже подсанкционной компании Joseon Dangun Trading Company.
Также под санкциями теперь Александр Гаев и его организация «Аполлон», Александр Часовников и его компании «Зеэл-М Ко, Ltd» и «РК-Бриз». Они помогали в закупках Пак Кван Хуна, на которого уже распространяются санкции Сеула.
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Незаконные финансовые операции между москвой и Пхеньяном осуществляли MRB Bank, TSMR Bank, RFC Bank, Stroytreyd LLC и Timer Bank. В частности RFC Bank и КНДР создали московскую компанию Stroytreyd LLC для возвращения замороженных средств Северной Кореи. Они перевели миллионы долларов через Timer Bank на счет Stroytreyd LLC.
Новые санкции правительства Южной Кореи вступят в силу 19 декабря. Финансовые операции с подсанкционными лицами или компаниями теперь требуют разрешения Комиссии по финансовым услугам или главы Банка Кореи.
По материалам:
theБабель
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