Китай предостерег страны от торговых соглашений с США, которые вредят интересам Пекина — Finance.ua

Китай предостерег страны от торговых соглашений с США, которые вредят интересам Пекина Сегодня 16:31 — Мир

Китай предостерег страны от торговых соглашений с США, которые вредят интересам Пекина

Китай предостерег другие страны от заключения торговых соглашений с США, которые могут нанести ущерб интересам Пекина.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Позиция Китая

В Министерстве торговли Китая заявили, что уважают нации, разрешающие свои торговые споры с США, однако Пекин «решительно выступает против любой стороны, достигающей соглашения за счет интересов Китая».

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Чиновники добавили, что если это произойдет, Пекин «никогда этого не примет и будет решительно принимать взаимные контрмеры».

«Китай готов укреплять солидарность и координацию со всеми сторонами, совместно реагировать и противостоять односторонним запугиваниям», — сказали в Министерстве торговли.

Предупреждение, по данным аналитиков, поступило на фоне подготовки стран к переговорам с США, чтобы добиться снижения или освобождения от масштабных пошлин, которые ввел президент Дональд Трамп и позже приостановил для около 60 торговых партнеров

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В обмен на это Вашингтон заставляет их ограничить торговлю с Китаем и умерить производственную мощность Пекина, чтобы убедиться, что Китай не найдет способов обойти тарифы.

В Bloomberg подчеркнули, что главные экономические советники Трампа обсуждали просьбу в другие страны ввести так называемые вторичные тарифы (денежные санкции) на импорт из стран, имеющих тесные связи с Китаем.

По словам собеседников, Вашингтон также хочет, чтобы торговые партнеры воздерживались от покупки избыточных товаров из Китая.

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