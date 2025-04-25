Таиланд вводит обязательную онлайн-регистрацию для иностранцев — Finance.ua
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Таиланд вводит обязательную онлайн-регистрацию для иностранцев

Мир
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Таиланд вводит обязательную онлайн-регистрацию для иностранцев
Таиланд вводит обязательную онлайн-регистрацию для иностранцев
С 1 мая 2025 года в Таиланде вступает в силу новая обязательная процедура для всех иностранцев — предварительное заполнение электронной карты прибытия TDAC (Thailand Digital Arrival Card).
Такое решение приняло Иммиграционное бюро Таиланда в рамках масштабной цифровизации пограничного контроля. Нововведение должно упростить процесс пересечения границы и значительно сократить очереди в аэропортах.

Что такое TDAC

TDAC (Thailand Digital Arrival Card) — это новая электронная форма, которую нужно обязательно заполнить перед путешествием в Таиланд. Она не заменяет визу или другие разрешения, но является обязательным документом для въезда в страну с 1 мая 2025 года. Без подтверждения наполнения этой формы туриста просто не допустят на территорию Таиланда.
Цифровая карта позволяет пограничникам заранее получить ключевую информацию о путешественнике, что, по словам правительства, ускорит проверку и сделает процедуру въезда более удобной и бесконтактной.

Кому обязательно нужна TDAC

Цифровая карта TDAC обязательна для всех иностранных граждан, прибывающих в Таиланд:
  • с туристической целью;
  • по делам бизнеса;
  • транзитом;
  • других причин независимо от наличия визы или права безвизового въезда.
Даже если вы путешествуете с ребенком — нужно подать отдельную форму на каждого члена семьи.

Как заполнить TDAC: пошаговая инструкция

Онлайн-регистрация доступна на официальном сайте Таиландского иммиграционного бюро. Форму можно заполнить не ранее чем за 3 дня до даты путешествия.
Для регистрации понадобится:
  • паспорт или проездной документ;
  • личные данные: ФИО, дата рождения, гражданство;
  • информация о рейсе: номер, дата прибытия;
  • адрес временного пребывания в Таиланде (например, гостиница или апартаменты).
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После заполнения формы вы получите электронное подтверждение на e-mail, которое необходимо предъявить пограничникам в день прибытия. Рекомендуется иметь копию в смартфоне и, желательно, напечатанный вариант — на случай технических сбоев.

Какие риски, если TDAC не будет

Без подтверждения заполнения TDAC иностранец не сможет пройти паспортный контроль в Таиланде. Это означает:
  • отказ во въезде в страну;
  • потенциальную депортацию за счет пассажира;
  • задержку в аэропорту и административные затруднения.
Так что пренебрегать новыми требованиями не стоит. Рекомендуется заполнять форму раньше времени, проверять все данные на ошибки и иметь под рукой подтверждение.
По материалам:
visitukraine.today
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