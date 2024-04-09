Правительство выделит 1,2 млрд гривен Черниговщине на экономические направления — Зеленский Сегодня 09:13 — Казна и Политика

Правительство выделит 1,2 млрд гривен Черниговщине на экономические направления — Зеленский

Кабинет Министров дополнительно направит 1,2 млрд гривен по экономическим направлениям в Черниговской области.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ежедневном обращении.

Как рассказал Зеленский, находясь на Черниговщине, он провел координационное совещание по социальным вопросам, вопросам восстановления в городе и области.

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«Добавим скорости разминированию аграрной земли — то, что нужно региону, чтобы не было остатков российских снарядов. Снарядов и мин еще со времени оккупации. Есть сейчас ресурс у наших чиновников, чтобы поддержать экономическую жизнь Черниговщины. Провел здесь встречу с предпринимателями в рамках нашей программы „Сделано в Украине“ — презентовали платформу в области. Миллиард двести миллионов гривен правительство направит по экономическим направлениям на Черниговщине — дополнительно. Это то, что должно поддержать», — сказал Зеленский.

Напомним, глава Национального банка Украины Андрей Пышный ранее заявлял , что Национальный банк Украины продает доллары из своих резервов, чтобы компенсировать структурный дефицит валюты во время войны, предотвратить девальвацию гривны и поддержать макрофинансовую стабильность.

УНН По материалам:

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