Правительство выделит 1,2 млрд гривен Черниговщине на экономические направления — Зеленский — Finance.ua
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Правительство выделит 1,2 млрд гривен Черниговщине на экономические направления — Зеленский

Казна и Политика
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Правительство выделит 1,2 млрд гривен Черниговщине на экономические направления — Зеленский
Правительство выделит 1,2 млрд гривен Черниговщине на экономические направления — Зеленский
Кабинет Министров дополнительно направит 1,2 млрд гривен по экономическим направлениям в Черниговской области.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ежедневном обращении.
Как рассказал Зеленский, находясь на Черниговщине, он провел координационное совещание по социальным вопросам, вопросам восстановления в городе и области.
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«Добавим скорости разминированию аграрной земли — то, что нужно региону, чтобы не было остатков российских снарядов. Снарядов и мин еще со времени оккупации. Есть сейчас ресурс у наших чиновников, чтобы поддержать экономическую жизнь Черниговщины. Провел здесь встречу с предпринимателями в рамках нашей программы „Сделано в Украине“ — презентовали платформу в области. Миллиард двести миллионов гривен правительство направит по экономическим направлениям на Черниговщине — дополнительно. Это то, что должно поддержать», — сказал Зеленский.
Напомним, глава Национального банка Украины Андрей Пышный ранее заявлял, что Национальный банк Украины продает доллары из своих резервов, чтобы компенсировать структурный дефицит валюты во время войны, предотвратить девальвацию гривны и поддержать макрофинансовую стабильность.
По материалам:
УНН
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