Правительство выделило еще 60 миллионов на компенсацию коммуналки за размещение переселенцев — Finance.ua

Правительство выделило еще 60 миллионов на компенсацию коммуналки за размещение переселенцев Сегодня 11:14 — Казна и Политика

Правительство выделило еще 60 миллионов на компенсацию коммуналки за размещение переселенцев

Кабинет Министров Украины выделил из резервного фонда Госбюджета более 60,5 млн грн на возмещение коммунальных расходов за май общинам, безвозмездно приютившим переселенцев в коммунальных и государственных учреждениях, а также частных учебных заведениях.

Об этом сообщает Правительственный портал.

«Правительство продолжает системно оказывать финансовую поддержку общинам, которые с первых дней войны сплотились и безвозмездно приютили в своих школах, детских садах и других коммунальных и государственных учреждениях спасающихся от войны украинцев. В частности, в мае таких заведений было около 6,5 тысячи», — отметил Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

Читайте также Прием повторных заявок от ВПЛ на выплаты планируют продлить до 1 декабря — Минреинтеграции

В мае для размещения временно перемещенных лиц было задействовано 6496 учреждений коммунальной и государственной форм собственности, а также учебных заведений частной формы собственности.

Компенсация от государства идет на покрытие коммунальных расходов на воду, свет, газ, вывоз мусора, а также покупку дров, пеллет и угля.

Напомним, ранее Правительство усовершенствовало механизм предоставления компенсации коммунальных расходов общинам и юридическим лицам, безвозмездно разместившим ВПЛ.

Читайте также Новые услуги для ВПЛ: в Украине с октября заработает Единая информационная система социальной сферы

«Это решение расширяет правительственную поддержку украинских общин, безвозмездно приютивших переселенцев в коммунальных и государственных учреждениях, а также в частных учебных заведениях. Теперь компенсацию на оплату коммунальных услуг также будут получать юридические и физические лица предприниматели, предоставившие бесплатно временное жилье ВПЛ», — отметил Чернышев.

Справка Finance.ua:

16 сентября 2022 года Кабинет Министров Украины внес изменения в Порядок и условия предоставления компенсации за потребленные коммунальные услуги за размещение внутриперемещенных лиц в зданиях (помещениях) объектов государственной, коммунальной и частной собственности в период военного положения;

теперь такое возмещение могут получать коммунальные учреждения и заведения, юридические лица, а также физические лица-предприниматели.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.