Прием повторных заявок от ВПЛ на выплаты планируют продлить до 1 декабря — Минреинтеграции — Finance.ua
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Прием повторных заявок от ВПЛ на выплаты планируют продлить до 1 декабря — Минреинтеграции

Личные финансы
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Прием повторных заявок от ВПЛ на выплаты планируют продлить до 1 декабря — Минреинтеграции
Прием повторных заявок от ВПЛ на выплаты планируют продлить до 1 декабря — Минреинтеграции
Все внутренние переселенцы, пытавшиеся оформить государственную помощь до 30 апреля через приложение «Дія», но не получившие ее, смогут повторно подать заявку до 1 декабря.
Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Планируется, что соответствующие законодательные изменения правительство утвердит в ближайшее время.
Стоит отметить, что прием таких заявок продолжается до 1 октября.
Напомним, чтобы подать повторную заявку, необходимо прийти лично в орган соцзащиты и написать еще одно заявление. Или отправить его по почте.
Органы соцзащиты обязаны принять у человека повторное заявление и рассмотреть его — даже если он сейчас не может подтвердить подачу первого заявления до 30 апреля.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей 🧐

Напомним, людям, вынужденно покинувшим дома из-за войны, но находящимся в Украине, государство обещает выплачивать ежемесячно 2 тысячи гривен на взрослого и 3 тысячи гривен ребенку.
Кто именно может получить эти деньги:
  • граждане, покинувшие дома из-за боев или окружения населенного пункта;
  • люди, выехавшие с временно оккупированных территорий;
  • украинцы, чье жилье разрушено, повреждено или непригодно для проживания из-за обстрелов или боев.
Для взятия на учет ВПЛ регистрация места жительства там, откуда происходит перемещение, не является обязательной. Подтвердить свое проживание в регионах, где продолжаются боевые действия, или на ВОТ можно многими способами, и органы соцзащиты не имеют права отказывать в рассмотрении заявлений.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты
По материалам:
Finance.ua
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