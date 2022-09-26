Прием повторных заявок от ВПЛ на выплаты планируют продлить до 1 декабря — Минреинтеграции Сегодня 14:02 — Личные финансы

Прием повторных заявок от ВПЛ на выплаты планируют продлить до 1 декабря — Минреинтеграции

Все внутренние переселенцы, пытавшиеся оформить государственную помощь до 30 апреля через приложение «Дія», но не получившие ее, смогут повторно подать заявку до 1 декабря.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Планируется, что соответствующие законодательные изменения правительство утвердит в ближайшее время.

Стоит отметить, что прием таких заявок продолжается до 1 октября.

Напомним, чтобы подать повторную заявку, необходимо прийти лично в орган соцзащиты и написать еще одно заявление. Или отправить его по почте.

Органы соцзащиты обязаны принять у человека повторное заявление и рассмотреть его — даже если он сейчас не может подтвердить подачу первого заявления до 30 апреля.

Напомним, людям, вынужденно покинувшим дома из-за войны, но находящимся в Украине, государство обещает выплачивать ежемесячно 2 тысячи гривен на взрослого и 3 тысячи гривен ребенку.

Кто именно может получить эти деньги:

граждане, покинувшие дома из-за боев или окружения населенного пункта;

люди, выехавшие с временно оккупированных территорий;

украинцы, чье жилье разрушено, повреждено или непригодно для проживания из-за обстрелов или боев.

Для взятия на учет ВПЛ регистрация места жительства там, откуда происходит перемещение, не является обязательной. Подтвердить свое проживание в регионах, где продолжаются боевые действия, или на ВОТ можно многими способами, и органы соцзащиты не имеют права отказывать в рассмотрении заявлений.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.