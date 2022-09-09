В Украине с октября заработает Единая информационная система социальной сферы — Finance.ua

В Украине с октября заработает Единая информационная система социальной сферы
Министерство социальной политики с 1 октября вводит Единую информационную систему социальной сферы (ЕИССС), которая позволит внутренне перемещенным лицам получать услуги по месту своего фактического пребывания.
Об этом сообщает Правительственный портал.
«С 1 октября Минсоцполитики внедряет во всех регионах Украины Единую информационную систему социальной сферы (ЕИССС). Это позволяет централизовать назначение, начисление и выплаты для ВПЛ, что значительно ускорит получение помощи и решение проблемных вопросов переселенцев», — говорится в сообщении.
Цель внедрения ЕИССС
Каждый переселенец будет получать сервисы по месту собственного фактического пребывания.
«Органы соцзащиты будут предоставлять услуги независимо от того, какой адрес указан у человека в документах. Например, когда человек переехал из города Харьков, получил справку ВПЛ во Львове, а затем переместился в Тернополь, то все вопросы он сможет решить в фактическом месте пребывания», — заявила вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
ВПЛ в любом региональном управлении социальной защиты смогут:
- быстро изменить в справке ВПЛ неактуальное место жительства;
- исправить ошибочные или некорректные данные в заявлении на получение справки ВПЛ;
- выяснить и устранить причину задержки пособия на проживание.
Единая информационная система социальной сферы завершает этап опытно-промышленной эксплуатации (тестовый режим) в Житомирской, Ровенской и Винницкой.
Кроме того, продолжается подключение сотрудников управления соцзащиты из других областей для ее внедрения по всей стране.
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