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Правительство выделило более 4 миллиардов на программу "єВідновлення"

Казна и Политика
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Правительство выделило более 4 миллиардов на программу &quot;єВідновлення&quot;
Правительство выделило более 4 миллиардов на программу "єВідновлення"
Кабинет Министров Украины на заседании 16 мая 2023 года выделил Министерству развития громад, территорий и инфраструктуры из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии на безвозвратной основе более 4,43 млрд гривен на программу єВідновлення.
Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Телеграме.
«Выделено Министерству развития громад, территорий и инфраструктуры из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии на безвозвратной основе 4 млрд 433 млн 350 тыс. гривен (расходы потребления) на новую бюджетную программу для предоставления компенсации для восстановления отдельных категорий объектов недвижимого имущества, поврежденных в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией российской федерации, с использованием электронной публичной услуги «єВідновлення», — написал он.

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Мельничук добавил, что правительство определило Минвосстановления ответственным исполнителем новой бюджетной программы и внесло изменения в порядок использования средств фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.
Напомним, 21 апреля Кабинет Министров принял порядок предоставления государственной помощи на ремонт поврежденного жилья. Он предусматривает предоставление гражданам, чье жилье было повреждено в результате вооруженной агрессии рф, государственной помощи на текущий ремонт жилья. Сделать это можно с помощью электронной услуги.
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Услугой с 10 мая 2023 могут воспользоваться все граждане, чье жилье получило незначительные повреждения вследствие вооруженной агрессии рф и которое еще не было отремонтировано. Речь идет, прежде всего, о замене окон или дверей, ремонте кровли и т. д.

Справка Finance.ua:

  • правительство 12 мая сократило максимальный размер компенсации из государственного бюджета за один поврежденный войной объект недвижимого имущества с 500 тыс. грн до 200 тыс. грн;
  • некоторые украинцы хотят подать заявление на выплату пособия за поврежденное жилье, но не могут, потому что Дія не отображает их жилье. С такими жалобами они обращаются в Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины. Есть два способа решить проблему;
  • в рамках проекта єВідновлення заявки на ремонт в случае необходимости можно подавать неограниченное количество раз.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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