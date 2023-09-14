Правительство выделило 9,7 млрд грн на защиту критической инфраструктуры Украины — Finance.ua

Правительство выделило 9,7 млрд грн на защиту критической инфраструктуры Украины
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабмина сообщил, что правительство выделило дополнительные 9,7 млрд грн на защиту стратегических объектов энергетики.
Один из приоритетов — это защита стратегических объектов энергетики. Здесь без деталей. Но работа ведется серьезная и системная. На позапрошлом заседании правительство выделило дополнительные 9,7 млрд грн на защиту критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора", — сказал Шмыгаль.
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Он добавил, что Украина сейчас выполняет проекты, которые уникальны в мире. За недели удается установить и отремонтировать то, на что раньше понадобились бы месяцы или даже годы.
Напомним, более 5,5 тысячи объектов теплоэнергетики получили подтверждение состояния готовности к работе в отопительный сезон.
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