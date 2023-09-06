До начала отопительного сезона завершится реконструкция крупнейшей тепломагистрали на Подоле — Кличко — Finance.ua
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До начала отопительного сезона завершится реконструкция крупнейшей тепломагистрали на Подоле — Кличко

Энергетика
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До начала отопительного сезона будет завершена реконструкция крупнейшей тепловой сети, которая обеспечивает теплом Подол, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в телеграм-канале во вторник.
«Сегодня проверил, как идет реконструкция тепловой магистрали наибольшего диаметра — 720 мм, которая обеспечивает теплом весь Подол. За последние пять лет на этом участке обнаружили более 40 повреждений», — написал он.
Как проинформировал Кличко, первый этап комплексной перекладки на объекте был начат в 2020 году — тогда была выполнена модернизация магистральной теплотрассы протяженностью более 1,5 км.
В настоящее время идет второй этап. Уже выполнен капремонт оборудования тепловой камеры, а также произведена замена изношенной запорной арматуры и строительных конструкций. Перекладка магистрали производится от теплокамеры до теплокамеры. Вместо изношенной тепломагистрали прокладывают предварительно изолированные трубы европейского образца, оборудованные системой сигнализации о повреждениях.
«Реконструкция продлится без отключения горячего водоснабжения. Благодаря модернизации теплосетей и теплотехнического оборудования, улучшится качество теплоснабжения почти для 400 жилых домов, трех лечебных заведений, 51 учебного заведения и 423 ведомств», — отметил мэр города.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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