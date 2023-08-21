Правительство выделило 350 миллионов для энергетических компаний на подготовку к отопительному сезону — Finance.ua

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Правительство выделило 350 миллионов для энергетических компаний на подготовку к отопительному сезону

Казна и Политика
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Правительство выделило 350 миллионов для энергетических компаний на подготовку к отопительному сезону
Правительство выделило 350 миллионов для энергетических компаний на подготовку к отопительному сезону
Кабмин выделил 350 млн гривен для поддержки энергетических компаний в подготовке к отопительному сезону.
Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Помогаем с восстановлением объектов критической энергетической инфраструктуры после российских атак. Выделяем 350 млн грн Министерству энергетики для оказания поддержки энергетическим компаниям», — отметил Шмыгаль.
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Премьер добавил, что выделенные средства пойдут на удешевление кредитов, которые эти компании направляют на ремонты поврежденного оборудования и на прохождение отопительного сезона.
Напомним, на восстановление и подготовку энергетики к отопительному сезону выделены средства в размере 10 млрд грн, а также международная помощь — в размере 897 млн ​​долларов и 166 млн евро.
В Министерстве энергетики Украины рассказали, планируют ли менять текущий тариф на электроэнергию осенью для бытовых потребителей. В ведомстве предупреждают, что нынешние цены не окончательные.

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По материалам:
Економічна Правда
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