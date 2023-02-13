"Правительство в смартфоне": когда запустят первые услуги — Finance.ua

"Правительство в смартфоне": когда запустят первые услуги Сегодня 15:13 — Казна и Политика

"Правительство в смартфоне": когда запустят первые услуги

Первые услуги в рамках проекта "правительство в смартфоне" запустят в конце весны. Он позволит через мобильное приложение госслужащим получать больше услуг внутри правительства, что должно ускорить работу Кабмина.

Об этом в интервью заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"У нас сейчас этот проект не приоритетный, потому что есть много вызовов для граждан, которые нужно выполнять в первую очередь. Но фоново мы над этим работаем, и думаю, что в конце весны запустим первые услуги. Госслужащие почувствуют, что такое действительно цифровизация и трансформация", – рассказал он.

По словам Федорова, в приложении можно будет посмотреть организационную структуру своего ведомства, предложить и написать там внутри человеку.

"Это Google Workspace внутри твоего мобильного приложения и работа с электронными документами. То есть это новая культура работы госслужащих. Например, что очень важно и нам нравится, инициировать улучшение, предложить идею руководству, чтобы упростить процесс", - добавил министр.

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Федоров подчеркнул, что это важно, в частности, потому что не все руководители могут видеть, что происходит на этаже ниже, что происходит в командах и какую бюрократию можно убрать.

"Будет, например, возможность оценить работу какого-нибудь члена команды, собрать команду, чтобы реализовать собственный проект. В несколько кликов можно будет сообщить, что ты заболел, получить электронный больничный или уйти в отпуск. Сейчас это не очень актуально, но речь идет о том , что любой сервис внутри – это кадровый учет. И с этого вообще начинается трансформация любой организации", – говорит он.

По мнению Федорова, правительство должно быть похоже на технологическую компанию.

"Оно должно развиваться быстро, потому что задача правительства – решать проблемы людей. Разумеется, сейчас война. Но когда мы победим, нам потребуется строить страну с большим уровнем ВВП, а для этого нужно, чтобы у людей была другая культура управления. И это очень поддерживает премьер-министр, и мы совместно работаем, чтобы это сделать. Президент постоянно также напоминает, что ждет от нас результата в этом направлении", - констатировал он.

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