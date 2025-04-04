Правительство в два раза увеличило сумму гранта для бизнеса в приграничных и прифронтовых регионах — Finance.ua

Правительство в два раза увеличило сумму гранта для бизнеса в приграничных и прифронтовых регионах Сегодня 15:01 — Личные финансы

Правительство в два раза увеличило сумму гранта для бизнеса в приграничных и прифронтовых регионах

Правительство расширило поддержку бизнеса в приграничных и прифронтовых регионах. До 500 тысяч гривен увеличили максимальный размер гранта по программе «Власна Справа» для предпринимателей, которые ведут или планируют начать деятельность в этих областях.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

«Бизнес в прифронтовых и приграничных с агрессором регионах работает в сложнейших условиях и ему требуется усиленная поддержка государства. Весной прошлого года мы увеличили размер микрогранта для бизнеса Харьковской области, что дало мощный результат. Если во втором полугодии 2023 года область была только во второй десятке по количеству грантов и созданных рабочих мест, то во втором полугодии 2024 года эти показатели увеличились почти вдвое: предприниматели Харьковщины получили 402 гранта на 173 млн грн, что позволит создать 706 новых рабочих мест. Сегодня мы масштабируем этот опыт во всех прифронтовых регионах», — отметила министр экономики Юлия Свириденко.

Какие регионы подпадают под условия

Грант могут получить предприниматели семи дополнительных регионов: Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Черниговской и Сумской областей.

Ранее увеличенный размер грантов был введен для бизнеса Харьковщины. Теперь предприниматели из восьми прифронтовых регионов смогут воспользоваться расширенными условиями поддержки.

Условия получения гранта

Для получения гранта предприниматели должны создать 1−2 рабочих места в зависимости от суммы гранта.

Грантовые средства можно использовать для приобретения или лизинга оборудования, закупки сырья и материалов, аренды помещения. Подать заявку могут как действующие предприниматели, так и люди без опыта ведения бизнеса.

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Кроме того, правительство расширило перечень винодельческой продукции, на производство и реализацию которой могут предоставляться гранты, а также уточнены категории получателей грантов для ветеранов и членов их семей. Средства гранта можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, аренду помещения.

Заявки на получение гранта подаются через портал Дія вместе с бизнес-планом. Администрирует программу Государственная служба занятости.

Справка Finance.ua:

по грантовой программе «Власна Справа» украинцы могут получить микрогрант от 50 до 250 тыс. грн на старт или развитие бизнеса;

получить микрогрант может как действующий предприниматель, так и человек без опыта такой деятельности;

для получения гранта более 75 тыс. обязательным условием предоставления средств является создание 1−2 рабочих мест в зависимости от суммы гранта;

украинцы в возрасте до 25 лет могут получить грант в размере до 150 тысяч гривен с обязательством зарегистрироваться как ФЛП, требование создать рабочие места для них не обязательно.

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