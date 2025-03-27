«Собственное Дело»: 400 млн грн грантов на развитие бизнеса получат предприниматели с начала 2025 года — Finance.ua

«Собственное Дело»: 400 млн грн грантов на развитие бизнеса получат предприниматели с начала 2025 года Сегодня 15:44 — Казна и Политика

«Собственное Дело»: 400 млн грн грантов на развитие бизнеса получат предприниматели с начала 2025 года

Уже 444 украинца стали победителями четвертой в 2025 году волны программы «Собственное Дело». Они получат гранты на старт или расширение бизнеса на 106 млн грн. Всего с начала года по итогам четырех волн гранты получат 1626 предпринимателей на 400 млн грн.

От старта программы победителями стали более 24 000 украинцев, которые получат гранты на 5,8 млрд грн.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр Украины — Министр экономики Украины Юлия Свириденко.

«С начала этого года имеем уже более 1600 победителей программы «Собственное Дело», которые получат от государства на начало или развитие своего бизнеса 400 млн грн. Каждый третий из них взял грант на открытие бизнеса, другие планируют за грантовые средства масштабировать свою деятельность, увеличить объемы производства, развивать новые направления, завоевывать новые рынки. Всего с начала действия программы гранты получили более 24 000 украинцев, в развитие их бизнеса инвестировано почти 6 млрд грн.

При поддержке государства предприниматели работают, платят налоги в бюджет, создают рабочие места, укрепляют нашу экономику. 5550 грантеров уже уплатили в бюджет налогов и сборов в размере взятых грантов", — отметила Юлия Свириденко.

Среди получателей микрогрантов четвёртой волны 57% женщин, 35% мужчин, 8% юридических лиц.

Более 70% из них имеют высшее образование. Больше всего грантополучателей из Львовской (57), Ивано-Франковской (43), Харьковской (39), Киевской (38) и Ровенской (31) областей. Подавляющее большинство грантополучателей планирует потратить средства микрогранта на приобретение оборудования, необходимого для ведения бизнеса.

Самыми популярными сферами, в которых будут работать грантеры четвертой волны, являются:

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств — 150 человек;

временное размещение и организация питания — 64 человека;

предоставление других видов услуг — 48 человек;

перерабатывающая промышленность — 47 человек.

По грантовой программе «Собственное Дело» украинцы могут получить микрогрант от 50 до 250 тыс. грн на старт или развитие бизнеса. Получить микрогрант может как действующий предприниматель, так и человек без опыта такой деятельности. Для получения гранта более 75 тысяч. обязательным условием предоставления средств является создание 1−2 рабочих мест в зависимости от суммы гранта.

Украинцы младше 25 лет могут получить грант размером до 150 тысяч гривен с обязательством зарегистрироваться как ФЛП, требование создать рабочие места для них не обязательно.

Предприниматели Харькова и Харьковской области могут получить грант до 300 тыс. грн и до 500 тыс. грн при создании 1−2 рабочих мест в зависимости от суммы гранта.

borgexpert По материалам:

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