Правительство уже направило более 4 миллиардов для преодоления последствий подрыва на Каховской ГЭС — Finance.ua

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Правительство уже направило более 4 миллиардов для преодоления последствий подрыва на Каховской ГЭС

Казна и Политика
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Правительство уже направило более 4 миллиардов для преодоления последствий подрыва на Каховской ГЭС
Правительство уже направило более 4 миллиардов для преодоления последствий подрыва на Каховской ГЭС
Кабинет Министров уже направил более 4 млрд грн для преодоления последствий теракта, совершенного россиянами на Каховской ГЭС.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал на заседании правительства.
«В общей сложности для преодоления последствий теракта правительство направило более 4 млрд грн. Это средства на подвоз питьевой воды, восстановление объектов, выплату единовременной помощи пострадавшим», — проинформировал Шмыгаль.
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По его словам, сразу после подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС правительство выделило из Фонда ликвидации 1,5 млрд грн для строительства магистральных водопроводов. Работы уже стартовали.
Уже подано 2300 заявлений на получение такой помощи, из которых около тысячи передано на выплату. Соответствующие средства перечислены на места, и в ближайшие два дня местные власти должны осуществить эти выплаты.

Справка Finance.ua:

  • в ночь на 6 июня российская армия подорвала дамбу Каховской ГЭС, вызвав затопление части Херсонской и Николаевской областей и одновременно критическое обмеление Каховского водохранилища;
  • пострадавшие от подрыва Каховской ГЭС могут подать заявление на получение единовременной материальной помощи в любом управлении социальной защиты.

Подрыв Каховской ГЭС: угрозы и экономические последствия

По материалам:
Укрінформ
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