Правительство увеличит выплаты «чернобыльцам»: новые суммы надбавок и правила

Личные финансы
Правительство предусмотрело в проекте госбюджета на 2026 год увеличение выплат пенсионерам, проживающим в зонах безусловного и гарантированного добровольного отселения после аварии на Чернобыльской АЭС.
Об этом сообщает издание «На пенсии» со ссылкой на проект Закона о Государственном бюджете Украины на 2026 год на сайте Верховной Рады.

Кто из чернобыльцев получит надбавку в 2026 году

Согласно проекту госбюджета, неработающие пенсионеры, постоянно проживающие в указанных зонах, получат право на ежемесячную доплату в размере 2595 грн. Повышение обусловлено увеличением минимальной пенсии с 2391 до 2595 грн.
Выплата будет начисляться гражданам, которые жили или работали на загрязненных территориях на момент катастрофы 26 апреля 1986 или до 1 января 1993 года и имеют официальный статус пострадавших от Чернобыльской катастрофы.
Доплата не распространяется на тех, кто выехал из чернобыльских зон после аварии и вернулся впоследствии, а также на тех, кто там зарегистрировался уже после 1986 года. Если пенсионер покинул территорию отселения или трудоустроился за ее пределами, выплата автоматически прекращается. Контроль будет осуществляться через государственные реестры, в частности, Единый демографический и Реестр соцстрахования.

Сколько платили чернобыльцам в 2025 году

В 2025 году размер надбавки составлял 2361 грн, что равнялось прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц. С повышением этого показателя в 2026 году прибавку также увеличат.
По данным правительства, количество получателей, подтвердивших место жительства в загрязненной зоне, составляет около 105,2 тыс. человек. Дополнительные расходы на выплаты оцениваются почти в 300 млн грн, которые уже заложены в трансфер Пенсионного фонда.
Напомним, в конце 2024 года правительство ввело выплаты для пенсионеров, постоянно проживающих в Чернобыльской зоне. По состоянию на апрель 2024 года статус пострадавших от катастрофы имели 639 тыс. украинских пенсионеров.
По материалам:
На пенсии
Пенсия
