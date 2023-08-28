Правительство увеличило зарплаты некоторым бюджетникам: кто получит надбавки — Finance.ua

Правительство увеличило зарплаты некоторым бюджетникам: кто получит надбавки Сегодня 14:01 — Казна и Политика

Правительство увеличило зарплаты некоторым бюджетникам: кто получит надбавки

Правительство увеличило оплату труда работникам заведений, учреждений и организаций, финансируемых из государственного бюджета, которые непосредственно выполняют обязанности и задачи в зоне возможных и активных боевых действий.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, соответствующее решение было принято на заседании Кабинета Министров.

«Несмотря на регулярные обстрелы со стороны россии и боевые действия, в приграничных регионах нашей страны продолжает работать большое количество работников заведений и учреждений бюджетной сферы, предприятий энергосектора, транспорта и других, которые обеспечивают жизнедеятельность жителей этих территорий и предоставление им социальных услуг. Они работают в сверхсложных условиях, и этим решением правительства мы стремимся финансово их поддержать», — прокомментировала первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко.

Что предусматривает решение правительства

На период действия военного положения устанавливается ежемесячная надбавка работникам бюджетных учреждений и организаций за работу с особыми условиями труда:

на территориях возможных боевых действий — в предельном размере 50% должностного оклада;

на территориях активных боевых действий — в предельном размере 100% должностного оклада.

Кроме того, работникам поставщиков социальных услуг коммунального сектора, которые расположены и оказывают социальные услуги на территориях возможных или активных боевых действий, устанавливается ежемесячная надбавка в предельном размере 100% должностного оклада.

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Также органам местного самоуправления, военным администрациям населенных пунктов, расположенных на территории возможных или активных боевых действий, рекомендовано установить такие же надбавки работникам бюджетных учреждений, содержащихся из местных бюджетов.

Напомним, этим летом инфопространство всколыхнула новость, мол, учителям после войны могут повысить зарплату до 40 тысяч гривен в месяц. Сразу уточним, что член комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Колебошин отметил , что поднятие до такого уровня зарплаты повлечет «болезненные и сложные последствия». Имеется в виду сокращение школ, сертификация учителей и другое. То есть пока о немедленной реализации этого сценария речь не идет.

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